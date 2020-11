Il Trentino rimane in zona gialla

Oggi è una giornata importante per il consueto monitoraggio dell’Iss sulla situazione Covid nelle varie Regioni. Alcune rischiano di cambiare colore e di andare verso la zona arancione o rossa.

Il Trentino rimarrà comunque in zona Gialla visto che il suo rt di 0,9 è al sotto della media nazionale. Sui 21 parametri per la scelta della zona colorata solo due sono preoccupanti, cioè quello delle terapie intensive arrivato al 40% e dei posti in ospedale che sono oltre 450.

L’Rt nelle varie Regioni è ormai vicino a 1 e questo dato è positivo ma serve anche mantenerlo per 2 settimane. Alcune Regioni come Lombardia e Piemonte stanno andando verso la zona arancione, mentre altre rischiano il peggioramento.

Pubblicità Pubblicità

Tra le Regioni quasi certe del passaggio ci sono, appunto, Piemonte e Lombardia, che dalla prossima settimana dovrebbero passare alla fascia arancione, sicuramente tra l’1 e il 3 dicembre.

Se per il Piemonte ci sono più certezze, per la Lombardia non si può dire la stessa cosa. Di poche ore fa è lo scontro tra Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, e il Governo Conte, che vorrebbe allentare le misure solo dopo il 3 dicembre.

A restare ancora in zona rossa sono la Calabria, la Campania, la Valle D’Aosta e la provincia di Bolzano, dove però da lunedì 30 dicembre riapriranno i negozi. Anche per la Toscana la fascia rossa sembra ancora una certezza, si dovrà aspettare fino al 4 dicembre per vedere il passaggio verso la fascia arancione, mentre la Sicilia sta rischiando ugualmente di finire in zona rossa, così come a rischiare la fascia peggiore sono anche la Puglia e la Basilicata.

Pubblicità Pubblicità



Fino al 3 dicembre restano in zona arancione anche Emilia Romagna, Marche (che dal 4 di dicembre andrà nella zona gialla) e Friuli Venezia Giulia mentre per Umbria e Liguria era già stata confermata la fascia arancione qualche giorno fa.

Restano ancora nella fascia gialla la Sardegna, Molise, Veneto, Lazio e, come detto la provincia di Trento. Si attende il 3 dicembre per un eventuale cambio di zona e possibili allentamenti, che andranno a braccetto con l’uscita del nuovo Dpcm.