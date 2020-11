Ennesima rissa fra immigrati alla stazione – IL VIDEO

L’episodio è successo mercoledì sera intorno alle 19.00 presso la stazione delle corriere di Trento.

Il posto purtroppo non è nuovo a simili scene che ormai sono quasi quotidiane. Un nord africano dopo una rissa è rimasto a terra mezzo svenuto con il volto tumefatto e grondante di sangue.

Una guardia giurata ed un passante cercano di soccorrerlo. A terra tracce si sangue all’entrata della stazione. È questo il bilancio di quello che ormai nella zona è un autentico far west.

«Non si può più stare qui in queste condizioni, è un casino» – commenta laconicamente un commerciante della zona sotto le immagini. Le sue parole forze valgono ancora di più di mille immagini e dimostrano lo sconforto dei commercianti della zona e il netto scostamento fra chi vive quotidianamente sulla propria pelle questo stato degrado e di criminalità, e chi invece dovrebbe prendere decisioni ben più severe per la sicurezza dei cittadini che vengono continuamente rimandate o solo annunciate.

Che la zona sia diventata una vera polveriera è confermato anche da Trentino Trasporti che ha inviato una comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza per chiedere un intervento di prevenzione e di supporto presso l’Autostazione di via Pozzo a Trento all’attività di presidio a sicurezza dell’utenza che l’Azienda svolge con proprio personale e con l’ausilio di Guardie Giurate.

L’esigenza nasce dall’aumento di episodi di turbativa della sicurezza urbana registrati nel corso delle ultime due settimane.

Soprattutto nelle ore pomeridiane, ma anche al mattino, si ritrovano in Autostazione o nelle immediate adiacenze (ad es. cortile della chiesa di S. Lorenzo e Piazza Da Vinci) individui dediti ad attività illecite, come lo spaccio e il furto, che nulla hanno a vedere con il trasporto pubblico ma che si approfittano della presenza di molti viaggiatori in transito.

Tali personaggi utilizzano anche gli autobus di linea per i loro spostamenti all’interno del territorio provinciale. Ce ne sarebbe abbastanza per intervenire in modo massiccio in difesa di cittadini che sopportano questa situazione ormai da anni e che negli ultimi tempi è anche peggiorata sensibilmente. Staremo a vedere.