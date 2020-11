Confindustria: Giovanni Baiardo eletto nuovo presidente della Sanità e Cura della persona

L’assemblea della Sezione Sanità e Cura della persona di Confindustria Trento ha eletto ieri il nuovo presidente e i nuovi membri del Comitato di Sezione.

Giovanni Baiardo sarà il nuovo presidente per il quadriennio 2020-2024. I membri del Comitato di sezione saranno invece: Elena Andreolli nel ruolo di vicepresidente, Donatella Bommassar, Mario Claudio Cariello, Mauro De Iorio e Giuseppe Stilo.

De Iorio farà inoltre parte del Comitato Piccola Industria, mentre Baiardo farà parte del Consiglio Generale.

«Lavoro già per Confindustria Trento dal 2012 con un progetto molto innovativo per le cure odontoiatriche sul territorio con il Wellfare aziendale per dare la possibilità a tutti gli operai di Confindustria e le famiglie di curarsi con dei prezzi calmierati visto che la provincia per le soglie ICEF o ISE si era dimenticata di loro – spiega il nuovo presidente – ed essendo Trentino porto avanti progetti esclusivamente territoriali».

«Da ieri parte la mia partecipazione in Confindustria in maniera più attiva – aggiunge il dottor Baiardo – dove è mia intenzione incominciare nuovi progetti e programmi di salute sociale per il Trentino per il territorio».

