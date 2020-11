Prossimamente su Voce24News «Apprendista per un giorno», nuovo originale format tv sul mondo del lavoro (al femminile)

Proporsi come apprendista nelle aziende trentine e raccontare al pubblico, in modo inedito e divertente, mestieri e contesti aziendali diversi: questa l’idea alla base di “Apprendista per un giorno” il nuovo docu-reality a puntate di Voce24News.it, in cui la protagonista Mia, professionista incollata da anni alla scrivania e al computer, si mette in gioco in prima persona in lavori mai fatti, particolari o non generalmente associati al lavoro femminile.

«Il tono della serie è leggero e divertente – spiega Mia (Maria Liana Dinacci), protagonista e ideatrice del format stesso – giocato sul fatto che naturalmente non tutto quello che tenterò di fare mi riuscirà poi così bene, ma allo stesso tempo vuole raccontare in modo rispettoso e curioso il mondo del lavoro del nostro territorio e i suoi protagonisti, con un occhio attento al tema della presenza femminile in contesti diversi».

In ogni puntata, che corrisponde a un giorno di apprendistato, si racconteranno quindi imprese, esercizi commerciali, realtà artigianali o del terzo settore, dando visibilità sia ai vertici che ne curano la gestione che ai collaboratori e dipendenti che quotidianamente si impegnano a tutti i livelli.

La prima puntata (qui il trailer)della serie “Apprendista per un giorno”, in lavorazione nelle ultime settimane con la regia di Massimo Gabbani, è stata girata presso una nota realtà industriale trentina che verrà svelata all’uscita ufficiale della serie lunedì 30 novembre. Per ora, ecco il trailer.

La produzione è a cura della Trentino Produzioni s.r.l., il produttore esecutivo è Roberto Conci.

