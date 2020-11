Coronavirus: 297 nuovi casi positivi e 9 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino

Sono 297 i nuovi casi positivi al Covid-19 riportati oggi dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel suo report giornaliero.

Di questi, la metà (143) sono asintomatici e 185 con sintomi lievissimi. Le conseguenze più gravi determinate dall’infezione ricadono come noto sugli anziani. Oggi si registrano 9 nuovi decessi: si tratta persone di età tra gli 80 e i 92. 8 sono deceduti negli ospedali mentre uno in RSA.

Ieri gli ospedali trentini hanno accolto 39 nuovi pazienti e ne hanno dimessi 33: i ricoveri Covid pertanto al momento sono 462, (-2) di cui 43 in rianimazione (+2 rispetto ad ieri). 55 pazienti sono alta intensità e 15 sono ricoverati in strutture intermedie. Sono 1.591 per il momento i contagiati in totale curati presso il proprio domicilio. Nota molto positiva è che l’rt è sceso sotto l’uno, questo fa quindi ben sperare di rimanere in zona gialla.

Ci sono anche oggi 40 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e le classi in quarantena sono 77.(-3) I tamponi analizzati ieri sono stati 4.323. Morti in aumento in Italia rispetto a ieri nell’ultimo bollettino, sono 822 nelle ultime 24 ore, e 29.003 i nuovi contagi. Crisanti: “Superato il picco”.

Piemonte e Lombardia verso la zona arancione. Il governo è al lavoro sul nuovo Dpcm di Natale: oggi il vertice di Conte con i capi delegazione di maggioranza, mentre Boccia e Speranza vedono gli enti locali con Arcuri e Borrelli.

Si discute su spostamento tra regioni, numero di persone al cenone e quarantena per chi rientra dai viaggi all’estero.

