Altro lutto per la cooperazione Trentina: è scomparso Mariano Tommasini

Questa mattina e morto Mariano Tommasini dirigente di comunità di valle e conosciuto da sempre in ambito politico e nella cooperazione trentina. Era afflitto da un male incurabile.

L’ing. Mariano Tomasini è stato un funzionario pubblico molto competente e affidabile della Comunità di Valle della Bassa Valsugana.

Qualità che ha saputo estendere anche al suo ruolo di amministratore all’interno del Bim e nel mondo della cooperazione, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Cassa Rurale Bassa Valsugana e di consigliere del Fondo Comune delle Casse Rurali, e per un triennio eletto nel Consiglio di amministrazione della Federazione (2012-15).

Pubblicità Pubblicità

“Un cooperatore ‘gentile’ e concreto – ricorda oggi il presidente Roberto Simoni – che ha saputo costruire relazioni solide in molti settori della cooperazione, attento e sensibile ai valori dell’unità e del lavoro di squadra. La cooperazione perde prematuramente una persona stimata e un cooperatore di valore. Esprimiamo, a nome dell’interno consiglio di amministrazione, la vicinanza alla famiglia, alla quale inviamo le nostre sentite condoglianze”.

Andreas Fernandez, il marito della figlia di Mariano Tommasini sulla sua pagina facebook ha pubblicato un dolce ricordo del suocero.

«Oggi se n’è andato Mariano, il papà di Chiara. La psicologia dice che a chi perde il padre molto giovane come me può capitare di andare a cercarlo in altre figure adulte. E questo non è semplicemente un bel modo per dire che Mariano per me era come un padre; troppo retorico, troppo smelenso.

Pubblicità Pubblicità



Mariano per me era e resta un grande uomo, che mi ha accolto nella sua famiglia, facendomi sentire “più trentino”, e che io ho accolto nella mia, per farne una unica. È stato un uomo delle istituzioni, politicamente molto attivo; più volte sindaco di Ospedaletto, in Valsugana. Un professionista stimato e riconosciuto, alla guida tecnica come ingegnere prima del comprensorio e poi della Comunità di Valle.

Tutto questo, e molto altro impegno civico, senza mai aver fatto mancare neanche un granello di tempo e amore a Loredana, Chiara, Alessia e Francesca; e negli ultimi due anni e mezzo anche ai nipoti. Per noi è un duro colpo, ma faremo il possibile per fare quello che avrebbe voluto, ritrovare l’allegria (come quella della foto, al primo compleanno di Pietro) dopo aver concesso il giusto tempo e la giusta cura al dolore. Buon viaggio Mariano e che la terra ti sia lieve. Ciao»

Pubblicità Pubblicità

È il terzo lutto che colpisce la cooperazione trentina in soli due giorni. Ieri è morto vittima di un incidente di montagna Fausto Masè, stamani per un incidente sul lavoro Beniamino Froner.