Via della Cervara: ancora alimenti abbandonati dopo il ritiro dai frati

Ci troviamo in Via della Cervara, proprio sotto il Convento dei Cappuccini, dove è operativo un efficiente servizio mensa per i senzatetto ed un punto di distribuzione di pacchi alimentari della Caritas.

A distribuire sono i frati, che senza troppa selezione danno da mangiare a chi ne fa richiesta, come è giusto che sia in un concetto di carità.

Peccato che tra chi ha bisogno si nascondano anche degli approfittatori che una volta ritirato il cibo, raggiungono la panchina più vicina dove buttano quello che non gli piace. Per la maggiore si tratta di persone che per convinzioni religiose gettano quello che non li convince.

Spontanea una domanda. Perché invece di prendere tutto quello che viene offerto non si rinuncia a quello che non si gradisce? Anche perché così facendo, si permetterebbe a più persone di accedere ai pasti ed alla distribuzione, che avviene fino all’esaurimento delle scorte.

A lato di questo episodio che non si può che condannare, chiedendo a chi distribuisce gli alimenti un maggior controllo per evitare sprechi inutili, una curiosità segnalata da Daniele Demattè, consigliere comunale della Lega.

Se si va alla ricerca di via della Cervara in Google Maps, proprio nei pressi delle stesse panchine vicino alle quali sono stati abbandonati cibo e alimenti vari, l’immagine che si può vedere è quella di un senzatetto che vi dorme sdraiato in pieno giorno. (vedi foto sotto)

Davvero una bel biglietto da visita per la nostra città, con una via che è molto facile da cliccare: esce facilmente tra i risultati principali se si fanno ricerche sulle vicinanze del Castello del Buonconsiglio, oppure se si cercano i siti universitari della collina. Complimenti a chi queste situazioni le vede e le conosce, ma non fa nulla per cambiarle. (c.c.)