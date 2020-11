Svezia, Germania, Polonia: operatori economici della meccanica avanzata “in Trentino” per tre giorni di incoming virtuale con le aziende locali

Il progetto, promosso da Trentino Sviluppo in collaborazione con Confindustria Trento, ICE e Bonfiglioli, fa incontrare imprese trentine ed estere grazie alle nuove tecnologie.

Sono partite oggi le tre giornate di incontri virtuali per otto aziende trentine del settore meccanica e meccatronica che partecipano al progetto “Incoming International”. Fino a giovedì 26 novembre avranno modo di entrare in contatto con quindici aziende estere selezionate provenienti da Svezia, Germania e Polonia e lo faranno, considerate le restrizioni agli spostamenti fisici, attraverso una piattaforma digitale dedicata che è stata selezionata a personalizzata negli ultimi mesi.

Il progetto è organizzato da Trentino Sviluppo per facilitare l’apertura ai mercati esteri e sostenere le imprese anche in questo momento di crisi. Tra i soggetti coinvolti anche la Provincia autonoma di Trento, l’Agenzia ICE e, come partner, Confindustria Trento, Trentino Export e il Gruppo Bonfiglioli.

L’evento dedicato alla meccatronica ed ai mercati esteri ha preso il via stamattina, con l’inaugurazione ufficiale, anch’essa in “virtuale” con 93 iscritti in piattaforma, e le testimonianze di ospiti e rappresentanti istituzionali. Nel prendere la parola per primo l’assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli ha illustrato le politiche di intervento che sono state messe in campo a supporto delle aziende del settore meccanico e meccatronico, propulsore per l’economia trentina, da sempre innovativo e tecnologico.

«La manifattura avanzata – ha sottolineato l’assessore Spinelli – è uno dei settori strategici del nostro territorio, sia come presenza produttiva sia per le eccellenze del sistema della ricerca e della formazione. Polo Meccatronica, polo tecnologico di Trentino Sviluppo, ed il suo laboratorio di prototipazione ProM Facility rappresentano un nodo importante di questo sistema diffuso sull’intero territorio.

Nelle sue politiche economiche da tempo la Provincia sostiene questo cluster, attraverso politiche di intervento a supporto dell’innovazione tecnologica, contributi alla ricerca applicata ed ora anche con lo stanziamento di risorse dedicate per sostenere le aziende in questo difficile periodo segnato dalla pandemia».

Passando ad un orizzonte sovranazionale, il presidente di Confindustria Trento, Fausto Manzana, ha messo l’accento sul ruolo fondamentale che il settore meccatronico riveste in Trentino e nel panorama europeo. «In Trentino la meccanica conta 130 aziende nostre associate e coinvolge più di 7 mila lavoratori, con un fatturato di circa 2,2 miliardi di euro (22% del fatturato complessivo dell’industria trentina). I comparti sono i più variegati, a partire dall’automotive e componentistica, alla produzione di macchine utensili, per arrivare ad alcuni settori di nicchia, specializzati sulla lavorazione e trattamento di particolari pezzi in metallo.

E inoltre, le aziende della meccanica risultano essere le più internazionalizzate tra i settori trentini. Nelle fasi di crisi economica a cui abbiamo assistito post globalizzazione, la componente più dinamica del Pil provinciale e italiano è sempre stata l’export. Le esportazioni e il coinvolgimento nelle aziende nelle filiere internazionali permettono, nelle fasi recessive del ciclo economico, di sostenere il Pil attutendone il calo», ha concluso Manzana.

A dimostrazione che la collaborazione tra grandi e piccole imprese può funzionare per ricostruire relazioni e mercati, è intervenuto anche Fausto Carboni – CEO del Gruppo Bonfiglioli. L’azienda leader di soluzioni meccatroniche (motoriduttori, dispositivi di azionamento, riduttori epicicloidali e inverter) è partner del progetto, partecipando in veste di tutor nel percorso di preparazione, con la disponibilità di propri manager dalla sede aziendale trentina (Mechatronic Research Center) e da tutte le altre sedi del gruppo.

Tra gli interventi anche quelli dei referenti dell’Agenzia ICE, l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Per spiegare il sostegno delle imprese italiane, anche attraverso nuovi strumenti, ed in che modo l’Agenzia collabora strettamente con i territori è intervenuto in collegamento da Roma Maurizio Forte (Direttore Coordinamento Marketing dell’Agenzia ICE Italia), mentre a testimoniare l’impegno sui mercati esteri sono stati da Stoccolma Andrea Mattiello (Direttore dell’Agenzia ICE in Svezia), da Berlino Francesco Alfonsi (Direttore dell’Agenzia ICE in Germania) e da Varsavia Antonino Mafodda (Direttore dell’Agenzia ICE in Polonia).

Mauro Casotto, direttore operativo di Trentino Sviluppo, ha spiegato in che modo l’Incoming ha necessariamente mutato veste passando dalla versione tradizionale, in presenza, ad una versione virtuale. «L’export ha subito un’importante contrazione negli ultimi mesi – ha detto Casotto – quindi l’azione di Trentino Sviluppo è stata quella di riconvertire le proprie attività per stare vicino alle imprese con azioni di orientamento ai mercati e di ricerca di nuovi sbocchi per i propri prodotti o servizi.

Questo ci ha portato ad una modalità di gestione del progetto completamente nuova che non si è tradotta in una semplice riconversione dal “tradizionale” al “virtuale” con le stesse logiche, bensì in una completa riprogettazione delle attività previste, incluso un percorso di preparazione. Oltre alle otto aziende trentine selezionate, abbiamo cercato anche di aiutare altre cinque imprese per andare sui mercati con un percorso di avvicinamento e preparazione».