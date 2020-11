Circoscrizione centro storico, la minoranza abbandona i lavori per protesta. Loss: «Arroganza mostrata dalla maggioranza influenzata dal Centro Bruno»

La maggioranza di sinistra del consiglio Circoscrizione Centro Storico Piedicastello, forte di una maggioranza di 10 consiglieri a 5 lascia le briciole alle minoranze.

Nessuna disponibilità al dialogo per un prendere o lasciare che ha fatto decidere ai consiglieri di minoranza di abbandonare i lavori del consiglio convocato lunedì sera in presenza per via delle votazioni a scrutinio con votazione segreta.

In discussione la composizione delle commissioni. Da una parte la minoranza che chiedeva l’istituzione di 6 ( una con una delega ben definita per il Centro Storico) unica possibilità per garantire quel terzo di rappresentatività derivante dal 33% dei voti raccolti. In subordine l’inserimento del ruolo di vicepresidente e in alternativa lo slittamento del punto all’ordine del giorno all’ultimo posto che lo avrebbe fatto rinviare di una settimana, utile per trovare la giusta mediazione tra le parti.

Pubblicità Pubblicità

Da parte della maggioranza di sinistra invece nessuna concessione ed allora ai cinque consiglieri di minoranza non è rimasto altro da fare che abbandonare l’aula. La maggioranza si è così votata le proprie quattro commissioni che ora però sono prive dei rappresentanti della minoranza.

Uno stato nel quale potrebbero anche essere operative, qualora la minoranza decida di boicottarle. L’intervento della consigliera circoscrizionale Martina Loss della Lega: “ Nella seduta del consiglio della circoscrizione Centro storico – Piedicastello di lunedì scorso 23 novembre, si è svolta l’ennesima espressione di arroganza e spirito dittatoriale della maggioranza di centro sinistra che governa la città. La minoranza in consiglio di circoscrizione aveva chiesto di poter spostare il punto relativo alla formazione delle commissioni di lavoro in fondo all’ordine del giorno, quindi di spostarne la trattazione di qualche giorno, consentendo di meglio definire una posizione mediata tra le varie forze rappresentate in consiglio.

Nonostante gli argomenti di buon senso e la semplice richiesta di considerazione delle proposte di chi rappresenta un terzo del consiglio, con supponenza e disprezzo per il dialogo e la democrazia, non si è voluto nemmeno ragionare sul numero e le competenze delle commissioni della circoscrizione più ampia della città, per popolazione. Ridurre le commissioni di lavoro a 4 sole, costipate di competenze, invece di consentire un più rappresentativo numero di 6 commissioni, che consentirebbero di meglio gestire tutti i temi del territorio e lasciare ampio spazio anche ai componenti esterni, significa impoverire la circoscrizione di rappresentatività e toglierle democrazia.

Pubblicità Pubblicità



Poi l’affondo finale della parlamentare della lega: «La maggioranza ammetta di non avere gli uomini in grado di guidare il numero corretto di commissioni e che per questo non vuole consentire alla minoranza di mostrare quanto sa fare. Perché, come si è visto, questa coalizione di governo ha cercato di “battere la Lega” alle elezioni per poi non avere i numeri per governare. Come segno di protesta per i toni offensivi e la mancanza di rispetto per le minoranze, i 5 componenti (Lega e Fratelli d’Italia) hanno abbandonato l’aula; l’augurio è che si possa ritornare a dialogare e non aprire la consiliatura con azioni di muro contro muro. Ci viene da pensare se l’arroganza mostrata dai giovani di maggioranza sia stata influenzata dalla vicinanza del Centro Bruno.”