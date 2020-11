«Ciao Maurizio, te dago del ti perché ormai me par de conoserte dal vivo…». La lettera di un cittadino al governatore

Francesco Lunelli di Castel Ivano scrive al presidente della provincia autonoma di Trento come si scrive ad un padre di famiglia.

Lo invita a far luce non solo sui dati dei contagi da coronavirus che ormai alle 17.30 di tutti i giorni attanagliano i cittadini del Trentino ma anche su altre malattie e problematiche che questa emergenza sanitaria “vera” per alcuni, o presunta per altri, sta creando.

Tumori, altre malattie gravi, disagi e malesseri delle famiglie, suicidi, perdita di posti di lavoro e chiusura delle attività commerciali.

Queste le problematiche dimenticate che il signor Lunelli ha ricordato al presidente Fugatti.

LA LETTERA AL PRESIDENTE – «Ciao Maurizio, te dago del ti perché ormai me par de conoserte dal vivo, e me piaseria far 2 ciacere na volta se se podessa….Niente, volevo proporti di ampliare l’ufficio stampa della provincia con anche il bollettino dei morti, malati e guariti di tumori. Sarà che mi tocca da vicino la questione, avendo una bambina di 8 anni che è stata operata l’anno scorso a Verona per un tumore cerebrale. Alice sta bene grazie.

Credo sia importante fare sapere anche questi dati, non credi? Come per altre migliaia di malattie, guarigioni, e morti per qualsiasi altra cosa. Un bollettino per i morti di suicidio dalle misure restrittive? Non ne sei a conoscenza? Parlo di quelli che hanno chiuso le loro attività, che se non sono morti di suicidio, sono morti dentro. A volte forse è anche peggio della lasciata fisica di questo pianeta. Almen con quela no se ghe pensa pu….

Invece se resti senza lavoro ci pensi, ogni giorno ci pensi, e ti assicuro che non sono bei pensieri. Dai Maurizio, lasa che EN to conterraneo El poda sfogarse col so presidente. Gave’ EN periodo buio anche voi a governar, no Ve invidio x gnent.

Ma ricordave che anche noi gaven EN periodo buio, e che sen pensatori liberi. Bene ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato a leggere questo mio messaggio. E se per caso tu non lo leggessi, lo inoltro ai vari giornali cosicché se qualcuno di loro mi da spazio in qualche maniera ti giungerà. Ciao, buon lavoro».

Francesco Lunelli – Castel Ivano