Chiusura mercato giovedì, FIVA Confcommercio: “Speculazione politica. Dialogo o scenderemo in piazza”

La decisione dell’Amministrazione del comune di Trento di intervenire sul mercato cittadino del giovedì, limitandone il suo svolgimento solamente per il settore alimentare solleva la reazione del settore commercio su area pubblica. E sono proprio i rappresentanti di FIVA Confcommercio a far sentire la propria voce attraverso le parole del presidente Mauro Pedrotti.

La decisione di sospendere il mercato del giovedì scaturirebbe da presunte situazioni di assembramento ai varchi di accesso ed uscita documentate da foto uscite sui media e postate sui social e da poche situazioni individuali su singole bancarelle. E a questo proposito Pedrotti sottolinea:

“Da un riscontro oggettivo emerge quanto tali situazioni siano state esasperate non si sa bene per quali motivi. Sicuramente una speculazione politica che chiediamo esca dal perimetro del mercato e si consumi all’interno del palazzo comunale e soprattutto gli ambulanti non tollerano di essere al centro di diatribe e battibecchi di partito“.

L’ordinanza provinciale n°54 aveva previsto l’apertura regolare dei mercati all’aperto previa redazione di un piano sicurezza predisponendo la presenza di un unico varco di entrata ed uscita, condizione che secondo FIVA è completamente inapplicabile per il sistema mercatale locale, i cui mercati si articolano in vie e piazze e non in aree mercatali dedicate ed esclusive.

Secondo FIVA il disposto dell’ordinanza andrebbe dunque riformulato prevedendo che i varchi di accesso siano previsti e distinti da quelli di uscita, ma la cui funzione sia quella di regolare l’afflusso ordinato della clientela e di eventualmente contingentare gli accessi in caso di assembramenti, non diventando essi stessi motivo e causa di assembramenti.

“Gli operatori si sono dotati ancora dalla primavera scorsa del protocollo di sicurezza ai fini del Covid-19 – sottolinea Pedrotti – come gel sul banco, cartelli informativi, obbligo di mascherina nell’area mercatale per clienti ed operatori. Pochi sono stati finora i casi in cui le prescrizioni siano state disattese, come in tutti i contesti, anche dal punto di vista statistico ci posso essere stati, e ci saranno, casi e situazioni da riprendere ed ottimizzare, ma non è accettabile che una o più criticità circoscritte possano portare alla presa di posizione drastica di chiusura totale e generalizzata“.

Il commercio su area pubblica è stato il primo a chiudere per il lockdown primaverile e l’ultimo a riaprire dopo la metà di maggio. Le fiere sono state cancellate (più del 60%) e soprattutto sono state cancellate quelle più performanti, quelle della primavera e quelle nel periodo compreso tra ottobre e Natale. Un duro contraccolpo per il settore che non ha beneficiato, ad oggi, di alcun ristoro dedicato a fronte di ingenti perdite.

“Lo stesso vale per i mercati che non si svolgono, seppur il trentino sia Zona Gialla, malgrado i DPCM li preveda e nulla sia stato pensato per queste aziende che vivono di mercati, e che di fatto si trovano con le limitazioni come da zona rossa. Pensiamo solo che 150 banchi che non possono aprire al mercato del giovedì equivalgono a 150 negozi chiusi.

Il mercato soprattutto per la condizione di svolgimento all’aperto e nel pieno rispetto dei protocolli sono assolutamente sicuri e 50 o 100 frequentatori del mercato in continuo movimento, tutti rigorosamente con mascherine di certo sono meno pericolosi e meno a rischio di diffusione del contagio di altrettante persone che stazionano senza mascherina in luoghi all’aperto (e di esempi cittadini ne abbiamo molti) o con la mascherina all’interno di aree al coperto”.

“In altre realtà gli ambulanti, ormai ridotti alla fame, sono scesi legittimamente in piazza, ed altri si stanno organizzando per i prossimi giorni.

Finora con l’amministrazione è stato tenuto un atteggiamento di reciproca serietà e senso di responsabilità, ma in assenza di segnali di apertura non nego che faticheremo a contenere le legittime quanto disperate proteste di piazza da parte dei nostri associati“, conclude Pedrotti.