Vaccini in arrivo in Trentino: acquistati 15 super frigoriferi per conservarli a meno 80 gradi

In conferenza stampa l’ingegner Ferro ieri – citando uno studio di ricercatori americani – ha spiegato che chi contrae il coronavirus poi rimane immune per sempre o almeno per sei mesi. Allo stesso risultato era giunto anche lo studio epidemiologico effettuato nei cinque comuni più colpiti in Trentino durante la prima ondata.

Per quanti riguarda l’imminente arrivo dei vaccini la provincia autonoma di Trento ha già ordinato 15 super frigoriferi per la conservazione, ad un a temperatura di almeno meno 80 gradi, delle dosi del vaccino.

Ferro ha confermato che a metà gennaio arriveranno in Trentino tra le 17 mila e le 20 mila dosi di vaccino. Il vaccino è il Pfizer-Biontech.

Secondo i ricercatori il vaccino Bnt162b2 (realizzato in collaborazione fra americani e tedeschi) risulta efficace al 95%; quello della concorrente principale, Moderna, anch’essa statunitense, lo è al 94,5%.

Antonio Ferro poi ha confermato che «lo studio eseguito insieme all’ISS nella prima tornata del virus ha dimostrato sui cinque comuni trentini più colpiti che 1.400 cittadini esaminati dopo sei mesi che avevano contratto il Covid, avevano sviluppato gli anticorpi cosiddetti anti spix che vengono definiti come neutralizzanti perché hanno un ruolo importantissimo nel proteggere la cellula ed impedirne l’entrata del virus».

E ancora: «Abbiamo predisposto un piano organizzativo per la distribuzione e la conservazione del vaccino. Quando sarà pronto, e pare che non passi molto, il Trentino avrà all’inizio dalle 17 mila alle 20 mila dosi di vaccino che saranno distribuite alle categorie già individuate a livello nazionale, come è giusto che sia anche per evitare corse alla dose».

Le categorie a cui sarà somministrato il vaccino per prime sono gli operatori della sanità, a seguire gli ospiti e gli operatori delle Rsa, ed infine gli operatori che lavorano con i pazienti immunodepressi.