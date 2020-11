Scontro Fugatti – governo sulle piste di sci: per il Trentino un danno economico da 1 miliardo di euro

Come segnalato nell’ultima conferenza stampa del PAT per l’apertura degli impianti sciistici si attende la decisione del governo Conte, dopo il protocollo approvato e proposto dalla Conferenza delle Regioni in materia di impianti a fune.

La proposta è di aprire gli impianti sciistici nelle regioni a colore giallo con la limitazione delle presenza massime giornaliere, la creazione di percorsi che garantiscano la distanza di sicurezza, soluzioni organizzative per evitare gli assembramenti e la portata di tutte le cabinovie al 50% con l’obbligo di mantenere le norme di comportamento contro il contagio, ovvero l’uso della mascherina e la distanza di almeno un metro nell’utilizzo degli impianti sciistici

Il Governo Conte però – secondo le indiscrezioni – vorrebbe tenere chiuse le piste da sci almeno fino all’Epifania. Nel nuovo Dpcm, che uscirà il 4 dicembre, si vorrebbero evitare le consuete vacanze sulla neve per non ricadere nelle problematiche già affrontate dopo la stagione estiva.

Su questo è in atto un forte scontro fra lo Stato e la regione autonoma di Trento che basa il 30 per cento per proprio Pil sul turismo.

Secondo la stima fatto ieri durante la conferenza dall’assessore al turismo Roberto Failoni il danno economico ammonterebbe a 1 miliardo di euro, una cifra quindi stratosferica che metterebbe in ginocchio il comparto e distruggerebbe centinaia di posti di lavori con conseguenze drammatiche sull’economia trentina.

Per questo quindi la Provincia di Trento e le altre regioni alpine hanno chiesto al governo di ripensarci in quanto i danni economici sarebbero enormi.

Fugatti ha affermato che se la situazione sanitaria dovesse tornare a essere gestibile e se ci fosse un protocollo a cui attenersi non si può decidere per la chiusura totale. Il presidente si augura che ci possa essere un confronto con il Governo proprio per spiegare la gravità della situazione.

La pensano allo stesso anche gli assessori e i governatori delle altre regioni alpine, che chiedono al Governo di pensare bene alle scelte da fare in quanto metterebbe in ginocchio un intero sistema che porta un grande indotto economico, lavorativo e sociale.

A riguardo anche la senatrice della Lega Elena Testor è intervenuta direttamente in parlamento presentando una interrogazione sulla questione ai ministri De Micheli, Gualtieri e Franceschini perché, «ognuno per la parte che compete loro, – si legge nel documento – riformulino la posizione assunta dal governo di chiudere gli impianti sciistici, aprendo con il comparto un percorso di confronto e di approfondimento, che abbia come obiettivo finale la apertura degli impianti sciistici, chiaramente in un quadro di stretta osservanza delle disposizioni di sicurezza imposte dalla condizione pandemica. Il governo consideri che il settore deve già affrontare una drastica riduzione della domanda internazionale; tengano presente che sono oltre 15000 gli addetti sugli impianti e più di 40000 quelli dell’indotto, che meritano risposte e prospettive, non solo chiusure e limitazioni. Scelgano dunque una strada di inclusione; la Lega è pronta ad offrire la sua posizione di buonsenso perché il Paese merita di ripartire dalle sue eccellenze».

Oltre al presidente Fugatti, gli esponenti delle altre regioni che stanno spingendo affinchè il governo cambi idea sono: Daniel Alfreider (vicepresidente Provincia Autonoma di Bolzano), Luigi Giovanni Bertschy (vcepresidente Regione Valle d’Aosta), Sergio Bini (assessore al Turismo Regione Friuli), Martina Cambiaghi (assessora allo Sport Regione Lombardia), Federico Caner (assessore al Turismo Regione Veneto), Failoni e Fabrizio Ricca (Assessore allo Sport Regione Piemonte) e Giovanni Toti (vicepresidente della Conferenza delle Regioni).