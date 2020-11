Predaia: un drappo rosso alla finestra o sul balcone per dire no alla violenza sulle donne

Un drappo rosso alla finestra o sul balcone per dire no alla violenza sulle donne.

La proposta arriva dal Comune di Predaia, il quale, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, che si celebra domani 25 novembre, ha lanciato un’iniziativa significativa per sensibilizzare le persone nei confronti di una tematica delicata, purtroppo quanto mai attuale e spesso tenuta nascosta.

Questo è certamente un anno particolare: non ci potranno essere cortei, incontri, manifestazioni. Ma si può comunque far (silenziosamente) sentire la propria voce.

«Sarà una giornata molto diversa da quelle a cui siamo abituate e abituati, ma non possiamo assolutamente rinunciare a tenere viva l’attenzione su questa emergenza che è la violenza delle donne – sono le parole dell’amministrazione –. La violenza, fisica o psicologica, non si ferma e non si deve fermare neanche la nostra denuncia».

«Chiediamo di esporre, dal 25 al 29 novembre, un drappo rosso alla finestra o sui balconi: una bandiera, una maglietta, un foulard. Un simbolo per dare espressione collettiva al contrasto alla violenza in un momento in cui non è possibile farlo insieme fisicamente, che può servire a stimolare un cambiamento culturale all’interno della società e che potrebbe far sentire meno sole tutte quelle donne che subiscono violenza».

