Più servizi per tutti, attenzione alle piccole cose, un Piano Regolatore unico: presentato il programma di legislatura a Ville d’Anaunia

Samuel Valentini, sindaco di Ville d’Anaunia, ha voluto esser chiaro fin da subito: «Più servizi per tutti, attenzione alle piccole cose. Con un occhio di riguardo per il settore turistico e il mondo agricolo, ma lo sguardo vigile anche sulla famiglia, sulla cultura, sul lavoro. Senza dimenticare le opere pubbliche, fondamentali per lo sviluppo di ogni comunità».

In sintesi sono queste le basi su cui si fonda il corposo programma di legislatura 2020-2025 di Ville d’Anaunia, presentato ieri sera dal primo cittadino nel corso del consiglio comunale.

Una seduta durante la quale sono stati illustrati obiettivi, intenzioni e progetti da realizzare nei prossimi anni, con la più alta intenzione di fare il bene delle Ville.

«Abbiamo cercato fin da subito – rivela Valentini – di essere vicini alle persone, velocizzando i tempi anche dei piccoli interventi e dando importanza al cantiere comunale».

PRIORITÀ AL PIANO REGOLATORE – Tra le priorità della nuova amministrazione, c’è sicuramente quella di dotare il Comune di un proprio Piano Regolatore.

«Ville d’Anaunia non ha un Piano Regolatore unico e in questi anni abbiamo accumulato un centinaio di richieste di modifica – spiega il sindaco –. I tempi tecnici per l’approvazione richiedono circa un anno, l’idea è quindi quella di seguire l’iter necessario nel 2021, per avere pronto il Piano alla fine dell’anno, al massimo all’inizio del 2022».

FAMIGLIE, EVENTI, CULTURA – Tematica che merita grande attenzione è quella che riguarda le famiglie, con l’obiettivo di dar vita a un Comune attrattivo tramite servizi da implementare e aiuti, ma anche riprendendo in mano il “pacchetto nascite”, che dovrebbe essere pronto a partire dall’autunno dell’anno prossimo, e rinnovando tutti i parco giochi.

Novità curiosa, con l’intenzione di creare comunità, è la proposta di una “Festa della fusione”. Un modo simpatico e innovativo per sentirsi parte di un’unica realtà.

«Ogni anno verrà organizzata in una frazione diversa da tutte le associazioni che vorranno collaborare – svela Valentini –. L’idea è di scegliere un giorno e riproporre l’evento sempre nella stessa data».

Ma non si tratta dell’unica nuova manifestazione in programma. A quest’iniziativa si vuole poi aggiungere, in ambito culturale, un “Festival della cultura e dell’informazione indipendenti”.

AGRICOLTURA E TURISMO, MA ANCHE LAVORO – Non può passare in secondo piano un settore di fondamentale importanza in tutta la Val di Non: quello dell’agricoltura. «Anche qui intendiamo essere sempre attenti alle piccole cose, come la cura delle strade interpoderali – assicura il primo cittadino –. Vogliamo inoltre instaurare delle collaborazioni tra il mondo agricolo e quello scolastico, con un orto didattico e delle esperienze all’aperto per gli studenti delle scuole elementari e medie di Ville d’Anaunia».

In ambito turistico Tovel farà da traino, intervenendo in particolare sulla mobilità, per far conoscere anche le altre bellezze del territorio: i castelli, la diga, le malghe, la montagna. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sarà favorito l’incontro tra imprenditori, giovani e professionisti.

OPERE PUBBLICHE – Diverse, infine, le opere pubbliche in programma. «Abbiamo cercato di dare precedenza alle opere che avessero valore strategico per tutto il Comune – racconta Valentini –. Per questo vogliamo far partire a breve il cantiere per il piazzale delle scuole a Tuenno. Ci concentreremo poi sullo sviluppo turistico della diga di Santa Giustina e sull’acquedotto di Nanno. Interverremo anche su tutte e tre le caserme dei Vigili del Fuoco».

Nell’ambito della realizzazione della rotatoria alla “Cros de Talao”, in capo alla Provincia, si vorrebbe infine intervenire sulla strada per Tassullo e poi per la diga. Un’opera da 3,6 milioni di euro, per la quale si cercherà di ottenere i finanziamenti.