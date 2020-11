Ezio Facchin nuovo assessore alla mobilità e alla transizione ecologica

Il sindaco Franco Ianeselli ha nominato il nuovo assessore alla Transizione ecologica, Mobilità, Partecipazione e Beni comuni. È un assessore tecnico che conferma che Futura perde un suo assessore.

Si tratta di Ezio Facchin, ingegnere, con una lunga esperienza nel campo dei trasporti maturata in svariate posizioni di vertice nelle Ferrovie dello Stato, alla Trentino trasporti, di cui è stato presidente, e come commissario straordinario del Governo per la realizzazione delle opere di accesso al tunnel del Brennero e del quadruplicamento della tratta Fortezza-Verona. Facchin prende il posto di Paolo Zanella, che ha lasciato la Giunta per il Consiglio provinciale.

Il sindaco Ianeselli commenta così la nomina: “Dopo l’incidente di percorso legato alle dimissioni improvvise di Paolo Zanella, abbiamo pensato che questa impasse andava superata facendo entrare in campo una riserva della Repubblica o, meglio, dell’Autonomia. Per questo abbiamo chiesto a Ezio Facchin, autorità indiscussa nel campo dei trasporti pubblici e collettivi, di aiutarci a riprogettare la mobilità cittadina all’insegna della sostenibilità. Facchin avrà il difficile compito di far diventare cantieri le tante idee – dalla tramvia alla stazione ipogea – che in questi anni hanno trovato consensi, ma non la necessaria concretezza”.

Pubblicità Pubblicità

Il primo cittadino saluta infine l’assessore dimissionario Zanella: “Sono sicuro che continueremo a collaborare, seppure in un modo diverso da quello che avevamo preventivato. Gli auguro buon lavoro in consiglio provinciale, dove porterà la passione e l’impegno dimostrati in queste prime settimane in Giunta”.

«Una mobilità sostenibile in una città connessa», questo in concreto il paradigma del nuovo assessore che nel suo discorso dopo la nomina ha sottolineato che «le scelte fondamentali riguardano le infrastrutture in grado di dare una risposta brillante alla domanda di mobilità, attraverso una graduale attuazione di interventi che portano con sé azioni collegate alla transizione ecologica e alla dotazione digitale del territorio».

Secondo il nuovo assessore «lavorare per risolvere i problemi specifici non sarà più sufficiente, né ci sarà permesso di investire in opere e infrastrutture che possano in futuro generare maggiori costi non sufficientemente compensati dai benefici sociali (ambiente, vivibilità, cultura, salute). È fondamentale investire per creare un valore aggiunto sul territorio, ridurre i costi di gestione, creare opportunità di crescita sostenibile per le persone e per le imprese. Solo così potremo giustificare il ricorso al debito, considerato oggi l’unico strumento di sostegno per superare la grande crisi provocata dalla pandemia».

Pubblicità Pubblicità



«Noi dobbiamo fare un grande passo – ha concluso Facchin – riuscire a rendere il PUMS programmabile e articolato con le scadenze del “progetto integrato”che dovremo schedulare nel corso del 2021. Dovremo disegnare un progetto che avrà una durata maggiore di un decennio e per questo dovremo individuare fasi intermedie coerenti con il disegno complessivo ed efficaci per le esigenze dei cittadini. Dovremo sviluppare progetti di qualità, cadenzati secondo logiche condivise e coerenti con le esigenze del territorio, con sostegni finanziari stabili e trasparenti e con risultati validi sul piano ambientale e sociale.»

In nuovo assessore ha spiegato anche che i progetti per la città nascono dalla volontà di costruire un sistema di mobilità pubblica sostenibile e attraente e per questo è fondamentale il confronto con le Circoscrizioni.