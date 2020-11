«Una dannata commedia»: la drammatica storia di Chico Forti diventa un fumetto

È uscito in questi giorni “Una dannata commedia”, il libro edito Fabio Galas Editore, completamente a fumetti che riassume la vita di Chico Forti.

L’autore Massimo Chiodelli in 135 pagine tutte da gustare attraverso i fumetti ricostruisce la giovinezza e i momenti felici di Chico Forti e poi i drammatici momenti che hanno portato alla sua condanna all’ergastolo.

Si potrebbe parlare di una «stramaledetta commedia» che parla di una storia vera, di un uomo e di quanto la vita possa essere a volte beffarda e cambiare in pochi secondi.

Lo Zio Gianni Forti, persona ormai di riferimento per l’incredibile storia che il nipote ha dovuto subire dalla giustizia americana, è stato consulente, supervisore e collaboratore nei testi, che oltre ai disegni sono la parte interessante del libro.

«Ci sono due obiettivi che intendiamo raggiungere con la pubblicazione del libro: sensibilizzare qualsiasi target sociale e di età sulla grande ingiustizia che un nostro concittadino sta subendo da 21 anni e aiutare Chico Forti dal punto di vista economico per sostenere la sua difesa. Avremmo voluto presentare il libro attraverso una serie di eventi, ma purtroppo per via dell’emergenza sanitaria non è stato possibile. Oggi come non mai abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Sentiamo di essere vicini ad una svolta importante» – spiega Gianni Forti

La speranza è che Chico Forti, la cui innocenza è ormai certa grazie alle ultime prove emerse e alla stessa dichiarazione del padre della vittima che ha confermato la sua innocenza, venga estradato in Italia dove grazie alle leggi italiane probabilmente sarebbe libero tra pochi anni.

Sono stati numerosi gli eventi organizzati a sostegno di Chico Forti, in Trentino, ma poi anche in tutt’Italia. Ora però è arrivata la decisione di mettere la sua incredibile storia nero su bianco su un libro tutto da scoprire come un vero thriller.

L’autore dei bellissimi disegni nella prefazione parla di «obbligo morale» verso un grande amico che, quando risiedeva nel quartiere di Cristo re, ha frequentato negli anni 80 fino alla sua partenza per gli Stati Uniti. Massimo Chiodelli fin dagli anni ‘80 ha pubblicato storie umoristiche sul windsurf, la vela e altri sport su numerose riviste specializzate italiane e straniere. E propri grazie a questi sport è nata l’amicizia con Chico.

Una storia raccontata attraverso un fumetto, sullo stile di Bonnie e Clyde. Ma mentre per la coppia statunitense era tutto vero, nel caso di Chico è tutto una menzogna.

“Lui per me è sempre stato quasi un mito – dichiara Massimo Chiodelli, autore insieme a Gianni Forti del fumetto – Era uno dei personaggi più importanti che bazzicavano nel mondo sportivo dell’epoca. Anch’io ero un surfista, ma una schiappa a confronto”.

Nella foto sotto lo Zio Gianni Forti consegna una copia del libro all'editore de La Voce del Trentino e direttore generale di Voce24news Roberto Conci