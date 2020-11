Mercoledì su Voce24news al via «Pillole di Bioetica e filosofia per tutti»

L’esercizio del pensiero non è esclusivo di pochi eletti. Dedichiamo parte della nostra vita ad allenare il corpo per stare bene, ma spesso trascuriamo lo spirito.

Il consiglio dei medici è che sono sufficienti dieci minuti di esercizio fisico giornaliero per mantenersi in forma, ma la forma del corpo non è solo quella delle ossa e delle fasce muscolari. C’è una forma sostanziale, direbbe Aristotele, l’atto che dà potenza alla materia e che è la forma intellegibile.

Perché non applichiamo dunque la stessa abitudine che abbiamo per il corpo anche alla nostra mente? Non è mai troppo tardi, diremmo citando una grande trasmissione tv che ha insegnato agli italiani a leggere e scrivere.

Pubblicità Pubblicità

Sono sufficienti cinque minuti per suscitare la riflessione ed innalzare lo spirito. Ritemprare le menti e godere del piacere della comprensione.

«Una mission impossibile oggi per un mezzo come la televisione spesso piegato alle logiche del consumo gossip della notizia? Noi crediamo di no. Ed è per questo che nasce Pillole di bioetica e Filosofia per tutti. Uno spazio televisivo su Voce24News per tenere in forma il pensiero, allargare lo sguardo alla realtà, conoscerne la complessità, maturare la riflessione critica e avventurarsi nell’intricato tentativo di dare una risposta alle grandi domande sul senso della vita umana. Una sfida controcorrente» – spiegano i due ideatori/conduttori Francesca Agnoli e Giuseppina Coali

12 puntate di massimo cinque minuti ciascuna, che andranno online il mercoledì e il lunedì per iniziare l’allenamento della mente. Un tempo che vale la pena prendersi. In fondo sono solo cinque minuti. A curare le puntate come detto il professore. Francesco Agnoli, storico, filosofo e giornalista del Fatto e della Verità e la professoressa Giuseppina Coali, teologa e bioetecista. La regia è di Filippo La Scala. (Clicca qui per vedere il trailer)

Pubblicità Pubblicità