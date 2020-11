Coronavirus: calano ancora i contagi (93). Ci sono 7 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino

Con 1.484 tamponi analizzati, 93 nuovi contagi e 7 decessi, la situazione Covid-19 in Trentino mostra dati decisamente migliori rispetto agli ultimi giorni, ma non basta certo questo a far allentare la guardia alle autorità sanitarie che anche oggi rinnovano l’appello ai cittadini affinché mantengano la massima prudenza, indossando le mascherine e mantenendo una prudente distanza fra persone che non siano congiunti stretti.

Fra i decessi ci sono purtroppo anche delle persone di 64 anni e 69 anni. L’età delle altre vittime varia da 72 a 84 anni.

Nel dettaglio, 32 fra i nuovi positivi sono stati individuati come pauci sintomatici ( sintomi lievissimi). 30 riguardano soggetti con più di 70 anni.

Continua a crescere il numero dei ricoveri negli ospedali trentini che salgono da 476 di cui 43 (+ 2) in rianimazione (1 in più rispetto a ieri). Il saldo fra nuovi ricoveri (25) e dimissioni (16) è pari a 9.

Sul fronte scolastico, i nuovi casi di ragazzi in età scolare sono 6, mentre le classi in quarantena ieri erano 94 (contro le 153 di ieri)

Sono 22.930 i contagi di oggi, e 630 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Superati i 50 mila morti totali nel nostro Paese.

Nel bollettino odierno 2.540 contagi in Veneto, 1.323 in Toscana, 260 in Alto Adige, 161 nelle Marche, 60 in Basilicata, 2.331 nel Lazio.

Secondo Speranza, le misure stanno dando i primi risultati ma la linea resta quella della massima cautela. Per Natale lo spostamento potrà avvenire solo tra regioni consentiti solo se tutte in zona gialla.