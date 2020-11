Consorzio Cles Iniziative: Massimiliano Fondriest è il nuovo Presidente

Dopo le elezioni del nuovo Direttivo del Consorzio Cles Iniziative, avvenute il 12 novembre scorso, durante la prima riunione si è provveduto all’assegnazione delle cariche, dalle quali Massimiliano Fondriest è divenuto il nuovo Presidente.

Fondriest, classe 1983 e clesiano doc della frazione Caltron, cuoco e gestore insieme a Jury Valli del Bar Ristorante Antica Trattoria in Via Roma a Cles, ha accettato l’incarico; la Vicepresidenza è stata affidata a Maria Cristina Paoli della ‘Bottega Storica Alimentari Paoli’ in via Diaz nel rione Spinazzeda.

Nel corso dell’incontro, i membri del rinnovato Direttivo hanno discusso su programmi ed obiettivi futuri del Consorzio, progetti che puntano sul rinnovamento delle iniziative, su una più decisa organizzazione dell’Associazione e su una migliore strategia di comunicazione e marketing attraverso i sociali network, un punto su cui, secondo Fondriest, occorre impegnarsi parecchio. “Raccogliamo una buona eredità e notevoli successi da chi ci ha preceduto: è doveroso a questo proposito ringraziare Marco Cattani e la sua squadra per il lavoro svolto in questi anni per rendere attrattiva la borgata ed i suoi esercizi commerciali” – sottolinea Fondriest –“Ora è il momento di fare un ulteriore salto di qualità, i cui frutti non saranno visibili nell’immediato, ma è noto che chi semina, poi raccoglie”.

Aspetti fondamentali, posti più volte in risalto anche dal precedente Direttivo, sono una sede stabile per il Consorzio, e l’assunzione di un addetto a tempo pieno o eventualmente part-time che si occupi, oltre che di un’incisiva campagna di comunicazione, dell’assistenza agli associati nelle questioni tecniche e finanziarie: non più solo un ente organizzatore di attività, ma anche un fornitore di servizi ai commercianti. A tal proposito si sono aperti dei contatti con l’Apt.

Nella riunione si è parlato inoltre degli eventi del prossimo anno: che cosa e soprattutto come organizzare le proposte di intrattenimento, sempre anteponendo la grande incognita del Covid. “Le iniziative consolidate necessitano comunque di un aggiornamento, adattandole alle richieste del pubblico” evidenzia poi Fondriest, ribadendo la fondamentale collaborazione con il Comune e la Pro Loco atta a portare a compimento gli eventi organizzati, così come la valorizzazione del centro storico, con un adeguato arredo urbano ed eventi di qualità.

In questo contesto anche i mercati, quello mensile del lunedì e il mercato contadino di sabato durante il periodo estivo, sono importanti. “Si potrebbe rivedere la logistica di entrambi: per il primo, sarebbe auspicabile una revisione degli spazi e formula scaglionata con gli spuntisti partecipanti suddivisi in due turni (da mensile il mercato diverrebbe quindicinale), mentre il secondo passerebbe da una cadenza stagionale a settimanale. Abbiamo molto materiale su cui lavorare e tante potenzialità da sfruttare: serve, allo scopo, aumentare il numero degli associati” aggiunge Fondriest.

Riguardo le imminenti festività natalizie, le tradizionali luminarie ci saranno, come già deciso dal Direttivo uscente, così come la casetta di Babbo Natale allestita dalla Pro Loco. “Integreremo con una capillare campagna social a sostegno del commercio di prossimità per gli acquisti delle Feste, una sorta di #iostoacles, suggerendo agli esercenti di predisporre l’eventuale consegna dei beni a domicilio, andando così incontro a coloro che non se la sentono di recarsi nelle botteghe” conclude il Presidente.

Fondriest lavora da molti anni nel settore della ristorazione e da sempre è impegnato nell’associazionismo locale; è stato rieletto consigliere comunale di maggioranza, ma ora dovrà lasciare tale posizione per incompatibilità con la carica di presidente del Consorzio.

Ricordiamo gli altri componenti del nuovo Direttivo: Elisabetta Visintainer (Cartolibreria Visintainer), Cristina Flaim (Foto Flaim), Francesco Fox (Fox Moda) Simone Molignoni (Ristorante Pizzeria Giardino) e Massimiliano Stringari (Benetton Moda e Underwear).