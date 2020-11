Circonvallazione ferroviaria di Trento: un’opera strategica per il corridoio europeo

In relazione alla ripresa dei lavori per la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, la Provincia precisa che l’opera in questione, già presentata alla comunità trentina e alla città di Trento, ha una valenza strategica sia per il corridoio europeo sia per il Capoluogo, nel più ampio progetto di recupero dell’areale ferroviario e dell’eliminazione del transito merci in concomitanza con l’apertura del tunnel ferroviario del Brennero.

La fase attuale riguarda la relazione del progetto preliminare e a tal fine sono avviati i sondaggi di prospezioni geologica per individuare li stato delle formazioni rocciose sotterranee al fine di verificare le previsioni progettuali e proseguire nella scelta più idonea del posizionamento del tracciato in sotterraneo.

I sondaggi geologici in corso prevedono di indagare in profondità l’andamento degli strati rocciosi della Marzola al fine di capire eventuali presenze di strutture e geologiche fragili o la presenza di acque sotterranee per questo motivo sono indagini scientifiche che sono svolte con metodo del doppio carotaggio fino a una profondità di 250 m. Una volta terminati i sondaggi si proseguirà con le successive fasi di progettazione.

