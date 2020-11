Vandali in azione in centro storico ripresi dalle telecamere

Nel rione della Portela si potrebbe inaugurare un cinema all’aperto perché, purtroppo, lo spettacolo oltretutto gratuito non manca mai.

L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, sabato notte quando a ridosso del coprifuoco – saranno state le 21,45 – uno dei più noti spacciatori di morte del rione ha dato in escandescenze rovesciando in mezzo all’incrocio i bidoni della spazzatura dei negozi che si affacciano su quel tratto di via.

Uno sfogo di rabbia per non trovare nessuno per strada a cui vendere una dose? No nessuna disperazione di tipo commerciale, ma gli effetti dell’abuso di sostanze alcoliche nel quale il soggetto è recentemente caduto.

Episodio che ha contribuito a tenere svegli per un breve periodo di tempo i residenti che senza movida, hanno finalmente potuto riprendere l’abitudine a dormire di notte.

Per i residenti l’occasione è buona per fare un’altra segnalazione. A causa dei frequenti controlli in piazza Dante, lo spaccio si è spostato in piazza Santa Maria Maggiore.

Perché è giusto ricordarlo, il mondo dello spaccio ha le proprie radici in tutta la città e non solo nelle zone della Portela e piazza Dante. Ieri sera poco prima delle 20 erano una trentina gli spacciatori che presidiavano la zona: a detta dei residenti le pattuglie della Polizia passavano, osservavano, senza mai intervenire.

