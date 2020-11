Cominciano a suscitare numerose polemiche le dimissione da assessore comunale di Paolo Zanella che dopo l’addio di Paolo Ghezzi, come primo dei non eletti, ha deciso di entrare nel gruppo dei consiglieri provinciali.

La prima reazione con tanto di atto istituzionale è stata di Andrea Maschio (Onda Civica) che ha presentato un’interrogazione al Sindaco dal titolo «Le vergognose dimissioni dell’assessore Zanella».

Nella premessa del documento Maschio ricorda «quando una frangia si stacca in totale dissenso e critica verso il metodo e la sostanza del PD formando una partito che fa dello scambio di poltrone, tramite ricatti politici, la sua prima esperienza consigliare comunale. Quando queste forze politiche spargono e spandono perle di saggezza verso gli altri lezioni di moralità e deontologia politica».

Oppure «quando alla sua seconda esperienza, forte di un buon consenso elettorale, riceve l’onore di gestire l’assessorato principe per il raggiungimento di quegli obiettivi programmatici della scorsa campagna elettorale ove Ambiente e Mobilità sono la struttura portante del Documento Unico di Programmazione e delle linee programmatiche del Sindaco».

Ma anche «Quando la formazione della giunta è stata fatta sotto una logica di puro risultato elettorale senza guardare minimamente a competenze e sostanza oltreché a credibilità politica».

Ed Infine, «Ecco quando tutto ciò si palesa arriva lo sconforto, il disprezzo, la nausea. Almeno da parte mia. Tutto ciò premesso sono a chiedere al Sindaco come intenderà muoversi per gestire questa sostituzione in modo solerte, vista anche l’imminente necessità di deliberare in merito ad importanti questioni ambientali come il Piano stralcio delle discariche, sperando valuti l’opzione di scorporare in le competenze ambientali e di mobilità affidandole separatamente a tecnici esterni competenti».

La capogruppo della lega in comune Bruna Giuliani parla invece di «dimissioni che rappresentano un record comunale senza precedenti».

«Dopo neanche un mese – scrive in una nota Bruna Giuliani – la Giunta Ianeselli inizia già a perdere i suoi pezzi. Prima le dimissioni del Consigliere provinciale Paolo Ghezzi, che denuncia – nella sua lettera di addio – anche la presenza di un’opposizione di centrosinistra in provincia frammentata, emblema di quella presente in Comune dove l’impegno decantato dal Primo cittadino viene subito messo da parte a favore di altre cariche dettate dalle esigenze del singolo partito e non da quelle dei cittadini. Ora l’uscita dalla Giunta di Paolo Zanella, l’Assessore più “veloce” della storia di Trento, con tanti saluti al progetto a lungo sbandierato della mobilità sostenibile per abbracciare il ben più comodo scranno provinciale. Logicamente non abbiamo voce in capitolo sulle scelte della maggioranza comunale, ma non ci possiamo stupire della furia del Sindaco dato che proprio da parte degli esponenti di Futura c’era indignazione quando alle scorse elezioni comunali videro nella lista della Lega Trento persone che avevano già un incarico Istituzionale.

Quante critiche al Consigliere Moranduzzo Devid che era stato corretto e sincero, ammettendo che la sua era una candidatura al servizio della Lega! Probabilmente per quel tipo di sinistra certe scelte vanno bene se le fanno loro in maniera politicamente discutibile, – conclude – mentre sono contestabili se avvengono in maniera corretta e trasparente da parte degli avversari».