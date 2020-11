Bankitalia: non si spende più, crescono i risparmi dei Trentini

Il calo dei consumi è dovuto anche al fatto che la gente spende meno e di conseguenza aumentano i risparmi spesso accantonati per la paura del futuro.

Una situazione che trova conferma dai dati diffusi da Bankitalia che indicano come nella prima parte dell’anno i depositi bancari di famiglie e imprese sono cresciuti su base annua dell’8,6 per cento in provincia di Trento e del 7,1 in provincia di Bolzano, oltre 2 punti percentuali in più rispetto al dato di fine 2019.

In entrambe le province l’accelerazione è stata più marcata per le imprese, le cui esigenze di liquidità sono fortemente aumentate in seguito alla diffusione della pandemia riflettendo sia ragioni precauzionali sia la rilevante riduzione degli investimenti.

I depositi delle famiglie, che rappresentano oltre i due terzi del totale, hanno accelerato al 6,6 e al 6,0 per cento, rispettivamente in Trentino e in Alto Adige anche a causa del calo dei consumi superiore a quello dei redditi e un incremento della propensione al risparmio a fini precauzionali.

Tra le forme tecniche, l’andamento delle disponibilità detenute in conto corrente ha continuato a crescere, a un tasso superiore rispetto all’anno precedente, confermando la preferenza delle famiglie per la liquidità Il valore complessivo a prezzi di mercato dei titoli delle famiglie a custodia presso le banche si è ridotto sia in Trentino (-7,7 per cento) sia in Alto Adige (-4,3 per cento), soprattutto nelle componenti relative alle obbligazioni e ai titoli di Stato, anche in seguito alle forti fluttuazioni dei mercati connesse alla diffusione della crisi pandemica.

Per contro i fondi comuni di investimento e, limitatamente al Trentino, le azioni hanno continuato ad attrarre risparmio finanziario anche nella prima parte del 2020.

Secondo quanto riferito dagli intermediari, in entrambe le province nel primo semestre del 2020 si è registrato un aumento della domanda di depositi e di quote di fondi comuni d’investimento, a cui si è associata una forte riduzione delle richieste di obbligazioni bancarie.

Riguardo alle politiche di offerta, le condizioni praticate dalle banche sui depositi sono rimaste sostanzialmente invariate in provincia di Bolzano a fronte di una lieve riduzione delle remunerazioni concesse in provincia di Trento