Apsp Benedetti, 23 contagiati e 2 decessi negli ultimi giorni. Visite ancora sospese

Negli ultimi giorni, purtroppo, sono avvenuti due decessi di ospiti che erano risultati positivi al Covid-19. L’Apsp si unisce al cordoglio delle famiglie. Ad oggi i decessi totali sono dunque 3.

Nella struttura sono state fatte altre due tornate di tamponi, una per tutto il personale e l’altra per tutti gli ospiti. Nell’arco di due giorni sono giunti gli esiti.

Per gli ospiti si registra 1 nuovo caso positivo riscontrato al primo piano. Si è proceduto allo spostamento dell’ospite nell’area di isolamento e alla messa in quarantena del compagno di stanza. Ad oggi gli ospiti positivi al Covid-19 sono dunque 23.

I familiari degli ospiti positivi sono stati tutti avvisati dal medico della struttura che li aggiorna costantemente. Tutti gli altri ospiti sono sottoposti a regime di quarantena e rimangono nelle loro stanze come prevede il protocollo sanitario per queste situazioni.

In merito ai tamponi del personale si registrano 2 persone positive, una all’interno del servizio animazione e una del servizio pulizie. Fortunatamente, dei molti dipendenti positivi ben 13 hanno rifatto il tampone con esito negativo e già 8 hanno ripreso il servizio. Tutti gli altri, concluse le profilassi sanitarie, riprenderanno nei prossimi giorni.

Per aiutare gli operatori in questo difficile frangente, a breve, prenderà servizio anche un nuovo dipendente per rinforzare l’organico.

L’Apsp, consapevole della difficoltà di questi momenti, ha predisposto specifiche procedure e spazi per l’ultimo saluto in caso di fine vita, anche qualora le persone si trovino in area Covid. «Riteniamo importante – spiegano il direttore La Grutta e il presidente Gazzi – che anche in questo frangente si provi, per quanto possibile, a garantire l’umanità necessaria».

Le visite dei familiari continuano a essere sospese, sono possibili le videochiamate programmate.