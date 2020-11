Abusi sessuali su una bambina di 6 anni. Condannato a 5 anni di reclusione

In secondo grado l’uomo è stato condannato a cinque anni di reclusione per avere abusato di una minorenne. Era già stata condannato in primo grado alla stessa pena. In quel caso la condanna era stata superiore a quanto chiesto dall’accusa, che aveva chiesto una pena di 3 anni e 6 mesi.

L’uomo si presentava come un amico di famiglia disposto a prendersi cura della bambina. La ragazza, che al tempo aveva solo sei anni, è stata costretta per anni a subire le violenze sessuali dell’uomo. Il luogo era una cantina in un palazzo di Trento Nord.

Purtroppo la triste storia è maturata in un ambiente degradato e dedito alla prostituzione e riguarda come spesso succede il vicino di casa della famiglia della bambina. La situazione della famiglia era ben nota a tutti e anche all’amministratore di condominio che più di una volta aveva ricevuto lamentele a riguardo.

Pubblicità Pubblicità

L’uomo si spogliava e costringeva anche la piccola a denudarsi. Successivamente la faceva sedere sulle sue gambe e la forzava ad avere rapporti sessuali. In alcuni casi l’uomo avrebbe anche scattato delle foto.

Questa violenza secondo l’accusa aveva una frequenza settimanale. La giovane, impaurita, per anni non aveva raccontato nulla. L’uomo, straniero e della stessa nazionalità della famiglia, con la scusa di far giocare la bambina con suo figlio, la portava anche nelle cantine del palazzo abusando di lei.

Il dolore si era fatto però troppo grande e alla fine sono arrivate le prime confidenze alla madre. Il racconto della vittima, aiutata dalla psicologa, ha fatto sì che l’uomo venisse condannato a 5 anni di carcere.

Pubblicità Pubblicità