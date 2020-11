Assegno di cura, prorogati i termini: c’è tempo fino al 31 marzo 2021

C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per presentare le domande per il riaccertamento della condizione economica per beneficiare dell’assegno di cura.

Lo ha stabilito IERI la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore Stefania Segnana.

“In seguito alla recrudescenza della pandemia da Coronavirus, sappiamo che molti utenti si trovano in difficoltà a recarsi negli uffici degli enti dei patronati per presentare, entro fine anno, la dichiarazione Icef, rischiando, in questo modo, di perdere il diritto all’assegno e di dover aspettare alcuni mesi affinché una nuova domanda venga evasa. Per questo, facendo sintesi delle indicazioni di Apapi, la nostra Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, e anche delle segnalazioni che abbiamo ricevuto dalle organizzazioni sindacali, nonché dalle Acli trentine, abbiamo disposto una proroga di ulteriori tre mesi. In questo modo si darà così continuità a chi già percepisce l’assegno di cura, uno strumento fondamentale per tante persone soprattutto in questi difficili mesi di emergenza“.

