Acciaierie di Borgo, ampliamento e attenzione agli aspetti ambientali e al paesaggio

Riqualificazione e ampliamento dell’acciaieria di Borgo Valsugana, ma con grande attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici.

Ruota attorno a questi due pilastri l’accordo di programma – previsto dalle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale (Pup) – che è stato al centro della discussione in occasione del primo confronto tra Provincia autonoma di Trento, Comune di Borgo Valsugana e Acciaierie Venete Spa.

Per la Provincia all’incontro erano presenti il Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e l’Unità di missione semplice in materia di urbanistica.

Pubblicità Pubblicità

Al tavolo ha preso parte anche l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La ditta ha avanzato le proprie proposte di riqualificazione e ampliamento, che riguardano il restyling architettonico del complesso produttivo, le modifiche al processo produttivo che puntano ad ottenere nuovi prodotti di qualità per i mercati della cantieristica navale e degli impianti eolici, l’implementazione di una nuova attività di recupero di scorie oggi trattate come rifiuti e destinate allo smaltimento in discarica e la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale in conformità al regolamento europeo EMAS.

Provincia e Comune hanno sottolineato l’importanza di rendere gli interventi tali da migliorare sia l’inserimento paesaggistico del complesso produttivo, sia le sue prestazioni ambientali, con riferimento in particolare alle emissioni diffuse in atmosfera, che permangono nonostante le misure migliorative adottate negli ultimi anni. I lavori del tavolo di confronto proseguiranno nei prossimi mesi.