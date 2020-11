A Sardagna l’allestimento dei presepi per strada

C’è tempo fino al 29 novembre per i residenti di Sardagna per iscriversi alla rassegna “ Presepi fra l’Alto Sasso e le Stelle”. Si tratta di una iniziativa organizzata dalle Acli di Sardagna e dalla Circoscrizione che permetterà l’esposizione dei presepi anche con le restrizioni in corso.

L’invito è rivolto a tutti i residenti che potranno allestire i presepi sulla strada, sotto i volti in luoghi comunque riparati. Così sarà possibile conservare la tradizione popolare, realizzare un’esposizione diffusa e non circoscritta in un luogo chiuso, animando così anche tutto il paese di Sardagna.

Da parte dell’organizzazione verrà redatta una mappa con la posizione di tutti i presepi allestiti che resteranno esposti dal 13 dicembre al 6 gennaio e saranno visitabili unicamente con visite private.

La planimetria la si potrà avere gratuitamente presso la Famiglia Cooperativa oppure in chiesa. “In questo anno particolare vi invitiamo ad allestire un presepio nei pressi della vostra abitazione in modo che sia visibile dalla strada pubblica per illuminare di speranza la notte che ha avvolto il nostro tempo.” – spiega l’organizzazione.

Le iscrizioni si possono presentare o lasciando il modulo compilato nella cassetta delle lettere di Via del Ronco d’Andrea 10, oppure tramite mail all’indirizzo circoloaclisardagna@gmail.com, ma anche un sms al numero 328-7643986