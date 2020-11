Raccolta alimentare: anche a Trento e Riva ogni sabato Solid Onlus è vicina agli italiani in difficoltà

Caro vita, instabilità lavorativa, mancanza di tutele sociali: l’emergenza sanitaria ha aggravato ancora di più la situazione economica delle famiglie italiane che oggi più che mai si trovano in estrema difficoltà, quando non in situazioni drammatiche.

Il baratro che si prospetta a causa della crisi rende fondamentale intervenire per aiutare chi è in situazioni di disagio. Per questo Solid (Solidarité Identité Onlus) sostiene decine di nuclei famigliari grazie alla distribuzione alimentare.

Ogni sabato dalle 15 alle 18 in via Marighetto, 56 a Trento e dalle 17 alle 18 in via San Nazzaro, 83C a Riva Del Garda si raccolgono beni di prima necessità come pasta, alimenti in scatola, sale, zucchero, acqua, farina, olio, alimenti per bambini, latte a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale…

