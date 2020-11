Lutto nel mondo del volley: se n’è andato Emilio Lorenzoni, presidente dell’Anaune Pallavolo

Il mondo del volley piange la scomparsa di Emilio Lorenzoni, 78 anni, storico presidente dell’Anaune Pallavolo. La triste notizia ha lasciato attoniti e senza parole quanti hanno avuto la fortuna di conoscere una persona buona, sorridente, sempre disponibile.

Emilio Lorenzoni, da una quindicina d’anni guida instancabile della società clesiana, lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo ricordano con il più profondo affetto.

Nella sua carriera da presidente ha conquistato molte soddisfazioni sportive. Sono numerosi, infatti, i campionati vinti, simbolo di una società che ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama pallavolistico provinciale.

Durante la sua presidenza l’Anaune ha anche ottenuto il “Marchio d’argento” come società meritevole per il numero di ragazzi iscritti ai settori giovanile e per la qualità dell’offerta sportiva e formativa.

«Questo forse era stato il premio che più aveva dato soddisfazione ad Emilio, sempre impegnato a far migliorare i giovani, considerando la pallavolo come strumento di crescita per i ragazzi e come luogo dove vanno insegnati i valori principali dello sport, come il rispetto per gli avversari e il sacrificio necessario al raggiungimento dei risultati» è il ricordo commosso e colmo di gratitudine che l’Anaune Pallavolo ha voluto dedicare al suo presidente.

Un presidente che «ha sempre saputo interpretare i valori dello sport in maniera encomiabile, dando un modello concreto a tutti coloro che lo hanno visto per anni in palestra, instancabile, a organizzare e gestire le attività».

Anche nella sua ultima battaglia contro la malattia Emilio è stato capace di restare speranzoso e ottimista, dando a chi gli era vicino un grande esempio di umiltà e intelligenza.

«Tutta la società Anaune Pallavolo, la dirigenza, lo staff e i giocatori – si legge in conclusione – si stringono attorno alla moglie Andreina e ai suoi cari, con l’affetto e la gratitudine di chi oggi piange una persona speciale e buona come Emilio, con la consapevolezza che il ricordo del Presidente sarà sempre accompagnato da un sorriso e da un pensiero di ringraziamento per lui che ha saputo nella sua vita occuparsi della propria comunità e cercare di migliorarla. Ciao Emilio. Ci mancherai».