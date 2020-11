L’assessore Bisesti in visita alla scuola di Vigo di Ton

Visita speciale per la scuola di Vigo di Ton. Nella giornata di martedì l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti è stato accolto in Val di Non dal sindaco di Ton Ivan Battan, dalla vicesindaco Orietta Viola e dal dirigente dell’Istituto Comprensivo Bassa Anaunia-Tuenno Massimo Gaburro per svolgere un “tour” – dal piano interrato al sottotetto – all’interno della struttura che ospita la scuola elementare e la materna.

L’amministrazione comunale da poco insediatasi ha posto subito tra le priorità la scuola di Vigo. Da tempo, infatti, il Comune sta valutando la necessità di intervenire e ultimamente sono ripresi i contatti con la Provincia per aprire un tavolo di confronto che possa far emergere le attuali criticità legate a una struttura costruita negli anni ‘50, ad oggi una delle più vecchie del Trentino.

L’assessore Bisesti, dimostratosi disponibile e aperto al dialogo, ha potuto così constatare con i propri occhi quali siano le problematiche che l’edificio presenta e valutare possibili interventi in accordo col Comune.

L’idea sarebbe quella di trovare una soluzione che possa anche mettere in sicurezza gli scolari al momento dell’entrata e uscita dall’edificio e contestualmente riqualificare la piazza del centro, piuttosto trafficata e in prossimità di una curva, sulla quale si affaccia l’edificio.

Bisesti, che ha avuto modo di parlare anche con le insegnanti, con il personale e con gli scolari, ha assicurato il suo interessamento ad aprire un dialogo tecnico coinvolgendo gli uffici provinciali preposti.

A breve verranno quindi pianificati degli incontri con i collaboratori dell’assessorato provinciale competente.

Nel corso dell’incontro il sindaco Ivan Battan ha sottolineato l’importanza di poter godere di una scuola con spazi educativi e spazi verdi adeguati. «In questo modo non solo si arricchisce l’abitabilità del luogo, ma si garantisce anche un ambiente adatto per l’apprendimento e un punto di riferimento per la comunità – spiega Battan –. È importante pensare al futuro dei nostri ragazzi, che devono poter continuare a frequentare la scuola nel loro Comune e le famiglie devono poter contare su una struttura scolastica innovativa, adeguata alle esigenze della formazione».

In tema di innovazione, l’intenzione è quella di dare attenzione anche agli insegnanti, con spazi per la collaborazione professionale e il lavoro individuale dei docenti.

La scuola, tra l’altro, è dotata di un teatro che «riveste un ruolo importante non solo per le attività scolastiche, ma anche per l’associazionismo, la filodrammatica, per gli incontri con la popolazione, le attività legate alla ginnastica o le serate varie – aggiunge il primo cittadino –. Ovviamente in questo momento il teatro è chiuso, ma in un contesto come il nostro poter garantire degli spazi aggregativi come questo è fondamentale».

L’auspicio, dunque, è che si possa trovare una soluzione quanto prima. Un intervento importante sulla scuola elementare riqualificherebbe tutto il centro di Vigo di Ton e consentirebbe non solo agli scolari, ma a tutta la popolazione in generale, di godere di una struttura sicura, moderna, funzionale.