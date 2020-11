Il governatore Maurizio Fugatti negativo al tampone

È stato lo stesso governatore che ha confermato durante la tradizionale conferenza stampa del pomeriggio di essere finalmente negativo al terzo tampone, dopo i precedenti due risultati sempre positivi.

La sua quarantena è durata 19 giorni, durante la quale non ha mai smesso di lavorare. Già da lunedì quindi si insedierà nuovamente nel suo ufficio della provincia.

Fugatti dopo aver confermato che il Trentino rimane in zona gialle e che per il momento è ancora tutto sotto controllo non ha mancato di sottolineare come solo seguendo tutti le regole potremo uscire in fretta dal questa situazione.

In particolare ha raccomandato a chi è in isolamento a casa di rimanerci per evitare di contagiare altre persone.

Per il momento non ci sarebbero comuni a rischio zona rossa. Il governatore non ha però escluso un’inasprimento delle regole qualora la situazione peggiorasse.

Ad oggi l’unico parametro dei 21 scelti dal governo per decidere in che zona porre le regioni che preoccupa è quello dell’ospedalizzazione lieve. I rimanenti 20 sono in linea con le richieste dell’ISS.

«Dopo 18 giorni di isolamento sono FELICE di comunicarvi che il tampone ha dato esito NEGATIVO e finalmente posso riabbracciare mia moglie e i miei bimbi. So cosa vuol dire rimanere in casa per tanti giorni, ma dobbiamo comprendere che occorre rispettare le regole. GRAZIE a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa quarantena. Ora si torna al lavoro sul campo per il nostro amato #Trentino!» – queste le sue prime parole dopo la fine dell’isolamento