Drive through di Trento, da oggi tamponi anche di sera. Quelli di Cles, Predazzo, Primiero-San Martino di Castrozza e Tione saranno spostati

Da oggi il drive through di Trento effettuerà i tamponi anche nella fascia serale. L’orario di effettuazione dei test è stato prolungato e sarà possibile effettuare il tampone anche dalle ore 18 alle ore 21.

Inoltre, per permettere una gestione più agevole delle file, dalla prossima settimana saranno progressivamente spostati, in sedi diverse dalle attuali, i quattro drive through di Cles, Predazzo, Primiero-San Martino di Castrozza e Tione.

Al momento della prenotazione i cittadini riceveranno i nuovi indirizzi in cui recarsi. L’accesso ai drive through è possibile solo su appuntamento. La prenotazione si effettua attraverso il Cup online con ricetta dematerializzata rilasciata dal medico o pediatra di famiglia oppure su indicazione della Centrale covid dell’Apss.

Pubblicità Pubblicità

Il test viene effettuato restando seduti in macchina. È importante che le persone si presentino puntuali all’ora fissata, portando con sé la tessera sanitaria e indossando la mascherina che andrà abbassata al momento dell’esame per scoprire solo in naso.

Si può accedere ai drive through anche in moto, bici e a piedi (anche se quest’ultima modalità è sconsigliata); nel dubbio di essere positivi non è consentito raggiungere i drive con i mezzi pubblici.

In attesa del risultato del tampone se si hanno dei sintomi si deve rimanere in isolamento così come devono rimanere in quarantena i conviventi. Se il tampone è stato prescritto per finalità di screening, ad esempio per sottoporsi ad un intervento chirurgico, non è necessario l’isolamento.

Pubblicità Pubblicità