Ore decisive per conoscere il colore del Trentino, Fugatti: «Parametri in miglioramento, non siamo da zona rossa»

Momenti di tensione in queste ore che anticipano la conferenza Stato – Regioni nella quale di discutono i parametri per definire il colore delle zone.

In questa sede si porrà il tema dei test antigenici per arrivare a una classificazione omogenea. Il dottor Rezza, direttore del dipartimento prevenzione del ministero della Sanità – ha ricordato Fugatti – ha detto che il tema è in discussione al ministero e va trattato in modo scientificamente accertato dall’Iss.

Il Governo pare che non intenda modificare l’impostazione sui criteri ma siamo comunque alla vigilia della nuova classificazione delle regioni. Tra oggi e venerdì si conoscerà come i parametri sono stati classificati e sui parametri ci sono interlocuzioni tra Iss e Apss.

Il presidente ha detto che ci sono parametri in miglioramento a fronte di altri più critici rispetto alla scorsa settimana. Ad oggi, ha aggiunto, non è scontato che tra oggi e venerdì ci sia un nuovo colore per il Trentino.

Ci sono dati in peggioramento, nessuno nega la criticità della situazione ma si deve attendere Governo. Ma non c’è la necessità di diventare rossi, ha affermato Fugatti, (anche se magari il governo ci classificherà lo stesso) come poteva esserci nelle prossime settimane.

Quindi in serata o più probabilmente domani avremo notizie. La Giunta, comunque, analizza i dati e può anche prendere decisioni più restrittive. Ma questo, ha detto infine, dipenderà dai dati nei prossimi giorni.

Sulla questione degli aiuti all’Alto Adige il presidente ha etto che non è stata chiesta alcuna disponibilità, quindi il tema non esiste e la collaborazione non manca e non mancherà.