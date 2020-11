Melinda Enjoy®: primi riscontri eccellenti per «La Mela dal gusto rotondo»

Da un paio di settimane ha fatto nuovamente la sua entrata sul mercato per dare inizio alla nuova stagione commerciale. Stiamo parlando di Enjoy®, una delle promettenti Varietà Club del Consorzio Melinda che proprio in questi giorni si sta facendo conoscere da sempre più clienti e consumatori i quali ad oggi ne danno un primo riscontro assolutamente positivo

L’apprezzamento ottenuto non è casuale, tutt’altro. Enjoy® è il risultato di un lungo processo di selezione che il Consorzio applica per la scelta delle proprie nuove varietà e che permette di introdurre sul mercato prodotti fortemente distintivi e per questo ben accolti dai consumatori.

L’approccio di Melinda al sistema varietale infatti si distingue non solo per la selezione di frutti idonei alla coltivazione nelle Valli del Noce, ma anche per la strategia marketing adottata a supporto delle vendite, a partire dalle ricerche sul reale gradimento delle varietà proposte, sia in termini di gusto che di immagine.

Pubblicità Pubblicità

Rappresentativo di ciò è il test effettuato la scorsa primavera su Enjoy® che ha coinvolto un panel di consumatori in Italia e Francia, territorio quest’ultimo dove questa tipologia di mela verrà commercializzata da Perlim, partner del Consorzio Melinda per la produzione e commercializzazione di Enjoy® oltralpe.

I risultati sono stati eccellenti e parlano di un’ottima propensione all’acquisto: su un campione di 1000 persone, l’86% ha infatti dichiarato di essere intenzionato a comprarla, quando disponibile nel proprio punto vendita, ancora prima di averla assaggiata. In una ulteriore verifica di tipo qualitativo poi, dopo l’assaggio e la prova del prodotto, il riscontro è perfino migliorato in virtù delle sue caratteristiche estetiche ed organolettiche, arrivando ad una intenzione di acquisto prossima al 100%.

Ed è proprio da questo studio e dalle valutazioni organolettiche espresse dai partecipanti al test che è nato il nuovo claim “La mela dal gusto rotondo!”, messaggio che riassume nel modo migliore l’equilibrio a 360 gradi di questa mela, definita da molti intervistati “la mela perfetta”. Un concetto già utilizzato e affermato nel mondo del caffè e del vino proprio per indicarne il bilanciamento sensoriale, innovativo ed insolito invece nel mondo dell’ortofrutta.

Pubblicità Pubblicità



Enjoy® è stata apprezzata dunque per il suo gusto bilanciato e la sua croccantezza. Una mela “dolcemente croccante”, così l’ha descritta la maggioranza di coloro che l’hanno addentata, che hanno inoltre sottolineato un perfetto equilibrio tra le componenti gustative.

«Affidarsi a Istituti di ricerca accreditati per effettuare test periodici finalizzati a rilevare l’apprezzamento di un nuovo prodotto da parte del consumatore, è sinonimo di serietà di approccio al mercato – spiega Andrea Fedrizzi, Responsabile Marketing e Comunicazione Melinda –. I risultati ottenuti da Enjoy® sono stati la premessa dell’apprezzamento che oggi riceviamo da chi la trova sui banchi dell’ortofrutta. In un contesto varietale sempre più ricco di novità crediamo fondamentale per noi, ma anche per tutti i nostri partners distributori, proporci al mercato consapevoli di avere un prodotto che si distingue dalla massa e che dunque può aggiungere valore all’offerta di mele dei Clienti che la stanno proponendo nei loro punti di vendita.”

Questo approccio metodologico, che prevede una serie di ricerche e verifiche antecedenti al lancio dei prodotti sul mercato, è dunque garante che le novità di prodotto proposte da Melinda siano, come nel caso di Enjoy®, delle innovazioni in grado di aggiungere valore a tutta la filiera.