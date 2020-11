Farmaci gratuiti per chi cambia sesso? Movimento per la vita: «Lucia Coppola e futura lontani dalla realtà e proni all’ideologia gender»

Rispetto alla Proposta di mozione depositata in Consiglio provinciale dalla Consigliera Lucia Coppola di Futura – un documento che impegna l’ente provinciale a rimborsare tutti i farmaci necessari a chi intende «cambiare sesso» -, non si può che constatare lo spirito ideologico e di inopportunità che sta dietro una simile iniziativa politica.

In un momento in cui anche la sanità trentina è travolta dalla seconda ondata pandemica, in una fase in cui le casse provinciali debbono fronteggiare centinaia di milioni di euro di entrate in meno a causa della crisi economica seguita a quella sanitaria, la sinistra si dimostra ad un tempo lontana dalle reali priorità e prona alle istanze Lgbt.

È questo in concreto il pensiero del «movimento per la Vita» sulla a dir poco «strampalata» proposta di mozione della consigliera Lucia Coppola che negli ultimi giorni ha sollevato numerose polemiche per i concetti che la compongono e soprattutto per il tempismo che lascia stupefatti visto quanto sta succedendo in Italia e in Trentino.

Pubblicità Pubblicità

Il movimento per la vita ricorda anche che «in questi mesi l’intero Occidente si sta interrogando sugli effetti del «cambio sesso», in particolare verso i giovani. Si pensi al Royal Australian College of Physicians australiano che, interpellato dal governo, a marzo ha chiarito che «le prove esistenti sulla salute e sugli esiti dell’assistenza clinica sono limitate» e ha fatto capire che quella degli adolescenti Lgbt non è affatto un’esistenza felice. Oppure si pensi alla Svezia, dove dall’autunno 2019 i casi di minori operati di disforia di genere è in forte calo a causa delle cautele sanitarie che si sono diffuse proprio con riferimento a farmaci e trattamenti ormonali per il «cambio di sesso».

«Per non dimenticare – continua il movimento per la vita – il caso della la Gran Bretagna, dove giusto alcuni giorni fa è arrivato lo stop definitivo alla riforma del Gender Recognition Act, che in estrema sintesi chiedeva di ammettere il cosiddetto self-id o autocertificazione di genere, con la conseguente possibilità per chiunque di decidere in totale libertà a quale genere appartenere, a prescindere dal proprio sesso biologico. Il mondo insomma si interroga sulla disforia di genere invece Futura rema in direzione opposta dimostrando, a dispetto del nome, di non saper guardare lontano».

La nota critica del Movimento per la Vita si conclude lanciando un consiglio alla consigliera Coppola: «Consigliamo a Lucia Coppola la lettura di un saggio di Walt Heyer, uno dei primi transgender americani, intitolato Paper genders. Il mito del cambiamento di esso (SugarCo), prefato dallo psichiatra italiano Italo Carta: apprenderà quanto dolore, quanti drammi, quanti suicidi dietro il mito che si possa davvero cambiare la naturale identità sessuale a suon di ormoni e di medicinali deputati a violentare la genetica, la fisiologia e persino il cervello (sessuato sin dall’età della gravidanza) di una persona. Provenendo dal movimento verde, Coppola troverebbe validissime argomentazioni scientifiche per capire perché non è ragionevole difendere la natura, la biodiversità e quant’altro, manipolando, invece, senza scrupoli, tramite tecnica e chimica, la natura umana».

Pubblicità Pubblicità