Coronavirus: sindaci in prima linea

Francesco Fantini, sindaco di Bedollo, e Alessandro Santuari, sindaco di Baselga di Pinè: due comuni vicini, entrambi classificati “zona rossa.”

Sono stati loro ad aprire la conferenza stampa di ieri per i consueti aggiornamenti sul Coronavirus in Trentino. “Siamo una comunità fondata sul volontariato e l’associazionismo. – ha detto Fantini. – La gente è relativamente serena e l’ordine è perfettamente rispettato. C’è un po’ di apprensione da parte degli esercenti pubblici, da me condivisa. I dipendenti del comune si sono perfettamente organizzati con il lavoro in back office e il sistema di dialogo con i cittadini tiene”.

“Stiamo collaborando anche fra comuni. – ha detto a sua volta Santuari. – Questa situazione che ci è capitata ci unisce e ci fa agire assieme, con il coordinamento della Provincia. Anche nel nostro comune i cittadini sono sensibilizzati e cooperano. Esprimo una vicinanza particolare a coloro che, anche se possono tenere aperti gli esercizi, di fatto sono fortemente penalizzati dal fatto che le persone non li frequentano più”.

Un grazie ai sindaci per il loro comportamento responsabile è stato espresso dal presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti e dall’assessore alla salute Stefania Segnana.

“La collaborazione con voi, che siete in prima linea, è essenziale, perciò vi ringrazio per quanto state facendo per le vostre comunità e quindi per tutto il Trentino” ha detto Fugatti, che ha ricordato l’impegno di Cembra e di alcuni comuni della val di Fassa nella prima ondata di pandemia.

Un ringraziamento anche dall’assessore alla Salute Segnana. “Sono in continuo contatto con i sindaci del Trentino, che ci chiamano per un confronto e per risolvere insieme le situazioni difficili che si manifestano di volta in volta”.

