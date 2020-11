Coronavirus: certificato di isolamento per chi risulta positivo

Il Consiglio provinciale si è aperto con la comunicazione sulla situazione Covid dell’assessora Segnana, la quale ha affermato che ci sono segnali che le misure di mitigazione iniziano a funzionare, ma va tenuta alta la guardia.

Aumenta il tasso di occupazione ospedaliera ovunque. L’Rt in Trentino è all’1,32; il tasso occupazione dei reparti ospedalieri è al 59% e quello delle terapie intensive al 47%, il che significa che ci sono 436 pazienti ricoverati e 38 in rianimazione.

Si sta lavorando per ampliare l’offerta di letti, fino a 80, negli ospedali privati, la Solatrix, Villa Bianca e Camiliane. L’assessora ha ricordato il protocolli firmati negli ultimi giorni con i comuni che mettono a disposizione gli spazi per i tamponi e l’accordo con i medici di medicina generale per i test rapidi.

In sintesi il rischio anche in Trentino è alto, come in tutte le regioni, per questo, nei giorni scorsi, è stata emanata una nuova ordinanza restrittiva con l’istituzione delle zone Rosse a Castel Tesino e Pinè.

Per ciò che riguarda la burocrazia ci sono novità per il certificato di isolamento che viene inviato a chi risulta positivo o lo si può scaricare si scarica alla piattaforma Fast Trek o dal sito dell’Apss. Sulla questione del test antigenici l’assessora ha ricordato che la PaT ha chiesto nuovamente al Governo di computarli e si attende una risposta.

Stefania Segnana, ha ricordato le linee guida delle Rsa e quelle che si stanno elaborando per l’ assistenza domiciliare degli anziani. Domani in Giunta, ha detto infine, per quanto riguarda l’ assegno di cura verrà adottata la delibera per prorogare fino al 31 marzo la presentazione della documentazione.

