Cles, code interminabili e disagi al traffico per i tamponi al drive through

Code interminabili e disagi al traffico per effettuare il tampone al drive through.

Secondo la segnalazione di un nostro lettore, a Cles, capoluogo della Val di Non, la situazione si ripeterebbe ogni mattina, con problematiche legate non solo alla circolazione stradale (pare che per almeno un paio d’ore, tutti i giorni, sia necessario l’intervento di due vigili per la regolamentazione del traffico), ma anche dal punto di vista della privacy.

Il punto scelto per i tamponi in auto si trova nel piazzale della palazzina che ospita la geriatria in via Degasperi, una zona parecchio trafficata.

E così capita che i passanti, in auto o a piedi, possano riconoscere all’interno dei veicoli in coda le persone che si stanno recando a effettuare il tampone. Un aspetto sicuramente spiacevole.

L’auspicio del nostro lettore (che ci ha fornito anche la documentazione fotografica), e pensiamo anche di tanti cittadini clesiani ma non solo, è che si possa trovare un luogo più adatto e più comodo per i tamponi, magari un po’ fuori paese. In modo che non si creino disagi al traffico e a coloro che si stanno recando al drive through.

