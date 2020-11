Terre d’Adige, minoranze sul piede di guerra. Bocciata la mozione sullo sconto sul servizio e smaltimento dei rifiuti

Nell’ultimo consiglio, tenutosi il 12 Novembre 2020, il Gruppo Lega di Terre d’Adige con l’appoggio della lista Civica di Terre d’Adige (entrambe di minoranza) ha presentato una mozione per l’estensione di un’agevolazione (sconto) sulla parte variabile del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tale mozione si proponeva di introdurre lo stesso sconto del 50% applicato alle famiglie che, loro malgrado, si trovano a dover gestire una persona con malattia o handicap con produzioni elevate quantità di ausili per l’incontinenza, anche alle famiglie con figli al di sotto dei 2 anni di età.

A tutta la minoranza è sembrata un’idea costruttiva e collaborativa per migliorare ed aiutare le famiglie neo formate in questo periodo particolare di COVID.

Pubblicità Pubblicità

La mozione è stata illustrata dalle minoranze al Sindaco al momento del deposito della stessa. In prima battuta, per quanto riferito dal Consigliere Sergio Zadra (Lega, nella foto) che l’ha presentata, il Sindaco ha mostrato interesse e favore per tale Mozione.

Le minoranze hanno anche proposto un’eventuale ritiro della stessa se la giunta avesse iscritto all’ordine del giorno del prossimo consiglio la variazione di bilancio e la revisione del regolamento del servizio rifiuti, nell’ottica di una sincera collaborazione che i membri della minoranza chiedono a più riprese sin dall’inizio, ma in particolare da marzo 2020 in poi, dove tutta l’opposizione ha approvato praticamente all’unanimità tutte le delibere di consiglio ed i regolamenti, di cui la Giunta necessitava per proseguire le attività dell’amministrazione comunale. La minoranza non ha mai chiesto nulla in più, vista l’urgenza dovuta alla necessità di fornire gli strumenti necessari per l’operatività del nuovo comune frutto della fusione di Nave San Rocco e Zambana.

«Ci siamo trovati spiazzati in fase dibattimentale della mozione, quando il Sindaco Tasin ha sollevato un problema politico, visto che sulla mozione era presente il simbolo della Lega Salvini Trentino, come è obbligatorio che sia visto che questo è il gruppo di appartenenza del consigliere Zadra Sergio che l’ha presentata. Il Sindaco Tasin ha illustrato come la mozione stessa sia un attacco politico ed una critica all’operato della maggioranza, che già tanto ha fatto per la comunità a detta sua. Ha poi esplicitato che non si sente in una posizione di manchevolezza nei confronti della comunità, che l’approvazione della mozione metterebbe a rischio il bilancio perché “la coperta è corta”. Stiamo parlando di una minore entrata di circa 2.000 Euro a fronte di stimate 45-50 famiglie che ne avrebbero diritto» – spiegano i membri delle minoranze

Pubblicità Pubblicità



Da ricordare che nel frangente direttamente il Sindaco Tasin, non il capogruppo di maggioranza, aveva espresso l’intenzione di voto astenuto per tutta la maggioranza, che equivale ad un voto contrario senza che lo sia in maniera esplicita.

Alla fine con 5 voti a favore e 10 astenuti, maggioranza non è stata sufficiente per l’approvazione che sarebbe stata di almeno 8 favorevoli. Mozione quindi bocciata.

«Alla luce di tutto ciò, – aggiungono i consiglieri della minoranza – ci chiediamo quale sia lo spirito di collaborazione di cui viene fatta richiesta alla minoranza in modo continuativo. Non capiamo infatti cosa sia richiesto. Il nostro intento è quello di creare una comunità unica dopo la fusione, di instillare una forma di collaborazione tra le cittadinanze un tempo disgiunte, di esprimere le esigenze di un territorio disomogeneo al di là delle ambizioni delle liste, delle opere e dei programmi di legislatura, ma soprattutto al di là delle politiche nazionali. Siamo un piccolo comune che deve solo essere ben amministrato con la collaborazione di tutti. Come gruppi di minoranza il nostro auspicio dunque è che la collaborazione pur con i dovuti distinguo possa continuare con chi oggi è maggioranza, a patto che – diversamente da quanto sin qui accaduto – il confronto possa essere costante costruttivo, ma soprattutto sincero».