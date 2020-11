Riattivato anche in Val di Sole il servizio “#Resta a casa passo io”

Torna anche in Val di Sole un servizio molto apprezzato durante la prima ondata della pandemia.

La Comunità della Val di Sole, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento-Servizio Politiche Sociali e la rete territoriale delle associazioni di volontariato e delle amministrazioni comunali, ha infatti riattivato il progetto “#Resta a casa passo io”.

Per rallentare il diffondersi del virus, infatti, è necessario evitare le occasioni di contagio. Si tratta di una regola che vale per tutti, ma in particolare per le persone anziane di età superiore ai 75 anni, per chi ha malattie croniche o le difese immunitarie debilitate.

È indispensabile, quindi, garantire loro la possibilità di rimanere a casa. Se queste persone sono sole e non hanno una rete di familiari a cui fare riferimento, o sono impossibilitate a uscire di casa, occorre organizzare e fornire risposte a domicilio per necessità impellenti come la spesa, i farmaci o il supporto telefonico.

La Comunità della Val di Sole intende rispondere in maniera precisa ed efficace proprio a queste esigenze. Così, per usufruire dell’importante supporto “#Resta a casa passo io”, è possibile chiamare il Servizio Sociale della Comunità – uffici di Malé al numero 0463.903757 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì o il Servizio Sociale di Pellizzano allo 0463.751941, oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo assistenza@comunitavalledisole.tn.it.

È attivo inoltre il numero provinciale 0461.495244 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì.

Le richieste saranno raccolte, verificate e verrà attivata la rete territoriale per la risposta alla richiesta stessa. Al momento il servizio risponde in particolare ai bisogni di prima necessità come spesa e farmaci.

Oltre all’azione delle amministrazioni comunali, che hanno organizzato sui loro territori i servizi d’aiuto, sono attivi nell’iniziativa anche gli operatori domiciliari della Comunità, la Croce Rossa Italiana Gruppo della Val di Sole, il Gruppo Nuvola della Val di Sole, la Fondazione Ugo Silvestri di Malé, l’associazione In Semplicità di Terzolas, la Caritas e i Solandri solidali.