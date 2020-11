L’appello di Oipa: «Cerchiamo volontari»

Aumentano sempre di più le persone in quarantena per una realtà che rende impossibile far fronte anche alle situazioni di prima necessità.

Uno dei problemi è anche quello di portare in passeggiata i cani di proprietà di chi è costretto a casa, a questo proposito Oipa Trento lancia un appello per trovare nuovi volontari. “ Cerchiamo con urgenza nuovi volontari disponibili a portare a passeggio i cani delle famiglie in quarantena. In questo momento abbiamo urgenza nella zona di Gardolo e Nave San Rocco. Il materiale necessario per rispettare i protocolli sarà fornito da Oipa e UMVV ( Unità Medico Veterinaria Volontaria) Le richieste aumentano ogni giorno e le persone in difficoltà sono tante. Se ami i cani e l’aria aperta chiamaci o scrivici.”

Gli interessati possono contattare Oipa Trento alla pagina Facebook oppure telefonando al 349-3829916.

