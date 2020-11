Circular Re-Thinking: al via la seconda edizione della “scuola” di Trentino Sviluppo

Venerdì 20 novembre alle ore 17 l’evento online di lancio dedicato alla “transizione circolare” con i responsabili di Enel Italia e Fater Smart e l’amministratore delegato di Aquafil.

Tornerà in primavera la seconda edizione di Circular Re-Thinking, la scuola di formazione sulla “transizione circolare” promossa da Trentino Sviluppo in collaborazione con la società di consulenza Terra Institute – insediata in Progetto Manifattura – e la rivista Materia Rinnovabile.

Per illustrare il programma, le novità e le modalità di candidatura, ma soprattutto le finalità del percorso e le sue potenzialità per i professionisti e le imprese del territorio, Trentino Sviluppo propone una web conference alle ore 17 di venerdì 20 novembre.

Interverranno Fernanda Panvini di Enel, Marcello Somma di Fater Smart e l’amministratore delegato di Aquafil Giulio Bonazzi.

Il 2020, l’anno più complicato per l’economia mondiale, potrebbe rivelarsi un anno di importanti trasformazioni. Mai prima d’oggi l’industria, la politica e la società civile avevano messo il tema dell’economia circolare al centro del discorso sullo sviluppo economico.

Green Deal, Next Generation EU, Piano Clima: sono solo alcune delle innumerevoli iniziative per una produzione più sostenibile che hanno tenuto banco in questi mesi.

Per il mondo delle imprese è una spinta senza precedenti: impiegare le leve per la ripartenza per ricreare occupazione e accelerare la transizione circolare. Come avviare però questa rivoluzione?

Se ne parlerà venerdì 20 novembre a partire dalle ore 17 in una web conference organizzata da Trentino Sviluppo in collaborazione con la rivista Materia Rinnovabile e con la società di consulenza Terra Institute, insediata in Progetto Manifattura.

Tra i relatori la Head of Circular Economy di Enel Italia Fernanda Panvini, l’Head of R&D and BD di Fater Smart Marcello Somma e il CEO di Aquafil Giulio Bonazzi. A moderare l’appuntamento saranno il giornalista ambientale Emanuele Bompan, direttore di Materia Rinnovabile e la business consultant di Terra Institute Emanuela Vedovati.

Durante l’incontro verranno illustrate le novità della seconda edizione di Circular Re-Thinking, la scuola di formazione per l’economia circolare di Trentino Sviluppo e Terra Institute.

Il percorso – che si svolgerà nella primavera del 2021, vuole fornire le competenze necessarie ai futuri specialisti dell’economia circolare ed è parte di un progetto cooperativo più ampio, che vede coinvolte una rete di aziende del territorio.

La formazione si svolgerà in Progetto Manifattura a Rovereto e comprenderà una prima fase di apprendimento in aula, una study visit nei più innovativi hub italiani della sostenibilità e un’esperienza di analisi sul campo.

Info e iscrizioni all’evento del 20 novembre su: www.circular-rethinking.com