La valle di Cembra nella storia: la chiesa sussidiaria di San Floriano

Questa volta, tornando sui nostri passi, possiamo mostrarvi con immensa gioia una chiesetta di campagna, titolata a San Floriano, protettore degli incendi e delle inondazioni, che vigila sulla frazione di Valternigo, nel comune di Giovo.

Una prima citazione di questo luogo risale al 1335 su un atto notarile.

Nel 1614 la copertura del tetto in scandole venne ristrutturato e alla fine del secolo la torre campanaria, in pietra a vista e con quattro bifore, fu intonacata.

E’ rivolta a nord est e il suo complesso a capanna con due spioventi è asimmetrico.

Ma dopo che tecnicamente vi abbiamo fornito la descrizione tecnica possiamo immergerci nella storia e nel folclore, che sicuramente vi scuoteranno molto più la curiosità: si dice che la chiesa fu un tempo un tempio precristiano e che la sua costruzione è dovuto solo all’opera di cristianizzazione di San Vigilio, terzo vescovo di Trento, incaricato da Valeriano di Aquileia, arcivescovo romano.

Il missionario, trovatosi sul collo avrebbe abbattuto un idolo pagano costituito da un vitello d’oro col tempio che lo conteneva.

Ma la carica di religiosità e sanità di quel luogo venne meno quando fu soppressa dalla politica ecclesiastica dell’imperatore del Sacro Romano Impero Giuseppe II d’Asburgo nel 1785, volta a ridimensionare l’autorità della Chiesa Cattolica e con il sostegno ideologico dei gianseniti, che proponevano un’interpretazione del cattolicesimo più teologica e combattuti ovviamente come eretici dalla Chiesa.

E sia che condividiate il libero arbitrio religioso del giansenitismo, senza Ministri che intercedono per la propria spiritualità interiore, oppure vogliate godervi la pace di una chiesa cattolica e restare contriti nella vostra fede, o ancora vogliate semplicemente ammirare come la religiosità più umana e pure sia in simbiosi con una natura di una specchiata calma rilassante anche grazie questa volta e panchine in legno e a punti panoramici in legno, per godersi un panorama da restarne rapiti, noi vi invitiamo a venire per restare con voi stessi, racchiusi in pensieri spirituali o d’arte.

Un consiglio: regalatevi il motto che fu dei primi Poveri Compagni Cavalieri del Tempio, quando ancora sembrava che difendessero il diritto religioso di pregare il proprio credo, visto che si sposa perfettamente con queste nostre elucubrazioni su natura e fede: “non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam” (Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dai gloria).