Coronavirus: 276 contagi e 3 morti nelle ultime 24 ore in Trentino

Ancora numeri in calo dal tracciamento del contagio da Covid-19 monitorato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dal rapporto di oggi, martedì 17 novembre, emergono 276 (ieri erano 181 nuovi) casi positivi, 183 dei quali sono asintomatici.

Oggi, tra tutti i nuovi positivi, 105 sono ultra settantenni, ma ci sono anche 5 casi da 0 a 2 anni e 5 piccoli tra 6 e 10 anni e 6 fra 6 a 10 anni. I decessi sono 3 con l’età che varia da 78 a 95 anni. Si registrano 28 nuovi casi di contagi fra gli studenti. La classi in quarantena sono 181 (su 4.000)

Ci sono poi 8 casi nuovi, tra operatori e ospiti, legati all’ambiente delle RSA. 28 sono in casi di contagio per gli studenti. Le classi in quarantena erano 182 (32 in meno di ieri)

Sul fronte ospedaliero le cifre, come detto, sono in aumento: ci sono ormai 423 pazienti ricoverati (5 in più di ieri) e aumenta il numero di chi si trova in rianimazione (35 pazienti oggi, ieri erano 32). Fra questi ci sono 51 pazienti in alta intensità, 337 nei reparti infettivi, 17 nelle strutture intermedie. Per il momento 2.298 sono curati presso il proprio domicilio. 101 sono stati dimessi oggi completamente guariti.

Fra i pazienti in terapia intensiva ci sono anche pazienti con meno di 50 anni, circostanza che spinge l’Azienda sanitaria a rinnovare con forza l’appello alla massima prudenza e a non ritenere erroneamente che il Sars-Cov-2 sia pericoloso solo per gli anziani.

Questi ultimi, ovviamente, rimangono i più esposti alle conseguenze più gravi della malattia. I Tamponi analizzati ieri sono stati 1.624. In totale i contagiati ad oggi sono 13.647 i guariti sono 9.941. I posti letto disponibili sono 500, «Ma contiamo di arrivare ad oltre 600 in pochi giorni» – ha detto l’ingegner Ferro. I posti disponibili in terapia intensiva sono 90.

«Ad oggi – ha confermato il governatore Fugatti – il Trentino rimane in zona gialla visto i parametri dei cinque indicatori più importanti. Ma la situazione si aggrava e dobbiamo essere pronti a tutto.»

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 32.191 casi di coronavirus, a fronte di 208.500 tamponi effettuati (il giorno precedente erano stati 27.354 nuovi contagi su 152.663 test).

Solo oggi ci sono stati 731 morti, che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 46.464. Salgono i ricoveri in terapia intensiva (+120) e quelli negli altri reparti Covid (+528).