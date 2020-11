Cambio soldi falsi, denunciati per truffa 5 sinti. Percepivano tutti il reddito di cittadinanza

La Guardia di Finanza di Trento ha scoperto cinque persone di etnia sinti e residenti in Friuli specializzati nella truffa del cambio valuta. Le cinque persone sono state denunciate.

I truffatori scorrevano fra gli annunci online e sceglievano annunci di privati cittadini che vendevano merce di prestigio: transazioni immobiliari, gioielli, veicoli, gioielli, oggetti d’arte.

Il truffatore si presentava poi dal privato con un’auto di grossa cilindrata e con un fare gentile e interessato. Il truffatore gli mostrava delle banconote di grosso taglio, chiaramente false, spiegandogli che non voleva passare per la banca per evitare le troppe domande, e chiedeva al privato se fosse stato disposto a cambiargli i soldi in banconote di piccolo taglio. Il truffatore, dopo aver ricevuto i soldi, con la scusa di andare a prendere la somma per completare la transazione, scappava via.

Pubblicità Pubblicità

Lo scopo non era quello di comprare la merce ma solamente di cambiare i soldi falsi. Agli incontri prendeva sempre parte anche una giovane donna per generare fiducia nella vittima e per bloccarla qualora avesse avuto l’idea di seguire il truffatore.

I soldi venivano poi «ripuliti» in un casinò della Slovenia o servivano per acquistare degli orologi di grosso valore che venivano poi a sua volta rivenduti. Finora solo tre trentini hanno denunciato i truffatori ma le fiamme gialle pensano che le vittime possano essere almeno una ventina. Le tre persone truffate hanno visto svanire in un sol colpo circa 80 mila euro.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati circa 130 mila euro contraffatti e utilizzati per le truffe. Tutti e cinque i truffatori, imparentati fra di loro, percepivano il reddito di cittadinanza.

Pubblicità Pubblicità