Parchi pubblici, ennesima occasione persa?

La realizzazione di parchi pubblici sul territorio comunale è sicuramente un dato positivo per tutti e ultimamente si possono notare anche migliorie nella proposta e nei dettagli.

Resta sempre il dubbio di un enorme potenziale inespresso perché il loro ruolo comunitario potrebbe andare ben oltre. Un ripensamento in tal senso prevederebbe delle postazioni fisse che possano fornire in maniera programmata servizi per la comunità.

Immaginando una gestione affidata ad associazioni o enti territoriali sotto la regia comunale, l’offerta potrebbe prevedere attività di intrattenimento per i bambini, piccoli servizi di rinfresco e ristoro, laboratori didattici e culturali piuttosto che iniziative legate al mandato delle stesse associazioni che potrebbero contribuire al loro sostentamento.

Molti cittadini, volontari, comitati, artisti, gruppi musicali reclamano da tempo luoghi adatti ai loro incontri. Maggiore peso potrebbe essere dato ai protagonisti dei controlli di vicinato su cui si dovrebbe investire.

Ulteriore ricaduta positiva sarebbe quella di avere delle naturali forme di presidio anche in orari serali. Contestualizzando al momento attuale, queste casette avrebbero potuto essere arricchite di qualche segno natalizio e distribuire, per esempio, caldarroste con bevande calde ( vin brulé con le dovute limitazioni legate ai parchi pubblici ) creando comunità e allo stesso tempo contribuendo a limitare alcuni pericolosi assembramenti in centro città.

Il programma elettorale del Sindaco Ianeselli parlava chiaramente di realizzazione di eventi diffusi sul territorio e dell’importanza di creare comunità. L’occasione del Natale poteva essere il momento perfetto per proporre situazioni come quelle citate, più facilmente gestibili dagli assembramenti grazie anche al contributo dei controlli di vicinato che avrebbero potuto segnalare alle forze dell’ordine eventuali criticità.

Un’altra occasione sembra dunque andata persa perché in pochi giorni e senza un minimo di programmazione sicuramente quanto espresso non può essere realizzato. La soluzione indicata dal Sindaco di chiudere immediatamente il chiosco di caldarroste in centro città per evitare assembramenti segna dunque una nuova sconfitta per tutti, perché se è vero che da parte dei cittadini ci deve essere un necessario impegno a evitare il contagio, è altrettanto vero che la politica locale ha il dovere di fornire delle proposte alternative e più ragionate rispetto all’imposizione delle chiusure.