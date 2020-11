Coronavirus: 181 contagi e 15 morti nelle ultime 24 ore in Trentino

Ancora numeri in calo dal tracciamento del contagio da Covid-19 monitorato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dal rapporto di oggi emergono 181 nuovi casi positivi, 74 dei quali trovati con il tracing o screening e curati a domicilio

I dati più preoccupanti riguardano, come accade da alcuni giorni ormai, quelli relativi ai decessi e, dall’altro lato, l’andamento dei ricoveri. Nel dettaglio: oggi, tra tutti i nuovi positivi, 41 sono ultra settantenni, ma ci sono anche 5 piccoli tra 6 e 10 anni. I decessi sono 15 con l’età che varia da 75 a 93 anni.

Ci sono poi 7 casi nuovi, tra operatori e ospiti, legati all’ambiente delle RSA. 20 sono in casi di contagio per gli studenti. Le classi in quarantena erano 204.(22 in meno di ieri)

Sul fronte ospedaliero le cifre, come detto, sono in aumento: ci sono ormai 418 pazienti ricoverati (32 in più di ieri) e calano il numero di chi si trova in rianimazione (32 pazienti oggi, ieri erano 32): tra di loro c’è anche chi ha meno di 50 anni, circostanza che spinge l’Azienda sanitaria a rinnovare con forza l’appello alla massima prudenza e a non ritenere erroneamente che il Sars-Cov-2 sia pericoloso solo per gli anziani.

Questi ultimi, ovviamente, rimangono i più esposti alle conseguenze più gravi della malattia. Ieri ci sono stati altri 8 decessi (4 maschi e 4 femmine), 2 dei quali in RSA, tutti riferiti a persone con 80 anni circa. I tamponi analizzati ieri sono stati 1.900.

Sono invece 27.354 i casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia (oltre 5000 in meno di ieri). Sono 504 i morti.

Oltre 4.000 contagi in Lombardia e Campania. L’azienda statunitense Moderna ha annunciato che il suo vaccino contro il Covid ha una efficacia del 94.5%. Preoccupa la situazione in Abruzzo, che potrebbe presto diventare regione rossa.

In Puglia oltre mille casi nelle ultime 24 ore, 1.966 in Veneto e 2,5 mila in Emilia. Zaia: “Abbiamo i primi test rapidi ‘fai da te’. Dai nostri dati risulta affidabile”. Il commissario Arcuri: “Ad oggi non c’è pressione sulle terapie intensive”.

Nel mondo oltre 54 milioni di casi mentre i morti Covid sono più di 1,3 milioni. Gli USA sono il paese più colpito con 11 milioni di infezioni; nel Regni Unito oltre 52 mila morti, il premier Johnson di nuovo in isolamento. La Germania introdurrà nuove restrizioni. Francia: superato il picco epidemico.