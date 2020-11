Bankitalia: in Trentino il 25% delle aziende a rischio illiquidità. Il settore del turismo il più colpito

Solo un’azienda italiana su due a fine anno chiuderà il bilancio in utile. L’allarmante ipotesi lanciata da Bankitalia si inserisce in un contesto fatto di crollo della produzione e di assenza di investimenti.

Il primo semestre è da allarme rosso: -12% per l’economia regionale e 53 mila inattivi in più che nel calo dell’occupazione incidono per l’1,7%.

Non solo, ma il 60% delle aziende ha confermato i bilanci di produzione in calo rispetto al 2019 fatti a inizio anno e un terzo li ha rivisti al ribasso. Per quanto riguarda il Trentino l’analisi di Bankitalia per quel che riguarda le vendite all’estero, in significativo rallentamento in provincia di Trento già nel 2019, la domanda dei principali partner commerciali del Trentino e dell’Alto Adige si contrarrà nell’anno in corso di oltre il 10 per cento.

Il settore più colpito nella fase attuale è quello del turismo che negli ultimi anni aveva sostenuto in misura significativa la dinamica dei servizi. La chiusura degli impianti di risalita a inizio marzo e le misure di limitazione degli spostamenti hanno comportato un calo complessivo delle presenze nel primo quadrimestre di oltre il 25 per cento.

La ripartenza del comparto sarà graduale; queste circostanze potrebbero influire negativamente sulla stagione estiva che pesa per oltre il 60 per cento delle presenze annuali. L’impatto negativo sul turismo potrebbe risultare più pronunciato in Alto Adige in ragione della sua maggiore dipendenza nei confronti della clientela internazionale, caratterizzata da una più elevata capacità di spesa.

Le aziende a rischio di illiquidità nei settori sottoposti a chiusura sono circa un quarto in Trentino e un terzo in Alto Adige, prevalentemente concentrate nei servizi commerciali.

